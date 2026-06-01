Эта вещь годами лежит в шкафу зря: как использовать старую футболку с пользой

Этот лайфхак очень легко повторить

Старые футболки, которые давно лежат в шкафу из-за потертостей, выцветших цветов или небольших повреждений, могут обрести вторую жизнь. Вместо того чтобы выбрасывать их в мусор, их легко превратить в полезные или декоративные вещи для дома.

Одной из самых интересных идей является создание наволочек для декоративных подушек. Яркие принты, оригинальные надписи или любимые дизайны могут стать необычным украшением интерьера и придать комнате индивидуальность, как написали "los andes 142".

Особенно популярны для таких изделий спортивные футболки, а также модели с винтажными рисунками. Они не только украшают дом, но и позволяют сохранить приятные воспоминания, связанные с любимыми вещами.

Поэтому прежде чем избавиться от старой футболки, стоит подумать: возможно, у вас дома есть настоящее сокровище для новой полезной или стильной вещи.

Пример наволочек из старых футболок. Фото: сгенерированное ИИ

