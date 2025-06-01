День защиты детей 2025! Милые патриотичные открытки для маленьких и взрослых украинцев

Сегодня, 1 июня, важно напомнить о юном поколении и их безопасности

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня и является одним из самых старых международных событий. Он был учрежден в 1949 году решением Международной демократической федерации женщин в Париже, а впервые отметился в 1950 году. При этом, в Украине праздник неожиданно перенесли на 20 ноября.

Целью Международного дня защиты детей является привлечение внимания к вопросам защиты прав и благополучия детей во всем мире. В этот день особенно важно напомнить обществу и родителям об ответственности за счастливое детство каждого ребенка.

Традиционно 1 июня во многих странах проводят концерты, спектакли и детские фестивали, благотворительные акции и другие образовательные и веселые мероприятия: тематические уроки, флешмобы и кампании в поддержку детских прав.

В праздник ко Дню защиты детей "Телеграф" подготовил самые теплые пожелания мирного детства в виде открыток и ярких картинок. Этот день приобретает особую значимость в условиях войны в Украине, когда Россия продолжает агрессию против нашего народа, убивая и незаконно вывозя украинских детей с их родной земли.

Напомним, что скоро украинцы будут отмечать важный семейный праздник. Ранее мы писали, когда отмечается День отца 2025.