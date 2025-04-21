Время еще есть: когда и где смотреть метеоритный поток Лирид

Насладиться зрелищем из города будет проблематично

В конце апреля жители нашей планеты могут увидеть метеоритный поток Лирид. Хотя он начался еще 17 числа, но его пик придется на ночь с 21 на 22 апреля.

Считается, что в этот период свет убывающей Луны хоть и будет мешать, но не настолько сильно, чтобы чрезмерно засветить небо. Однако куда больше проблем могут доставить городские огни.

Для наблюдения обычно рекомендуют выбраться за город и смотреть на небо с полуночи до рассвета. Лириды не считаются самым мощным потоком, однако 10-20 метеоритов за час увидеть все же можно.

Свое название метеоритный поток получил из-за того, что радиант (или точка, откуда "вылетают" метеориты) находится в созвездии Лиры.

В ночь с 21 на 22 апреля созвездие будет находиться с восточной стороны после полуночи, а ближе к 4 часам утра оно поднимется высоко в небо. Самый простой способ найти нужный участок, это смотреть чуть восточней от звезды Вега. Она обычно является одной из самых ярких звезд на небе с восточной стороны, а потому трудностей с поисками возникнуть не должно.

Если же вам не удастся понаблюдать за потоком Лирид, то в ночь с 5 на 6 мая будет возможность увидеть пик потока Эта-Акварид.

Метеоритный поток возникает, когда Земля проходит сквозь совокупность метеоров. В это время мелкие космические объекты входят в атмосферу нашей планеты, сгорают и оставляют после себя кратковременный огненный след на ночном небе. Поскольку метеорные рои имеют четкие орбиты, то с Земли их можно увидеть в строго определенные даты.

Всего ученым известно 64 метеоритных потока, а статус еще 300 еще нуждается в подтверждении.

Как сообщалось ранее, в начале мая также можно будет посмотреть на остатки кометы C/2025 F2 (SWAN), которая должна была пролететь неподалеку от Земли, но развалилась на кучу обломков.