Российских "аналоговнетов" не хотят? Союзник Путина в Европе готовит оружейную сделку с Францией на миллиарды евро

Сделка будет крупнейшей в истории страны

Сербия готовится подписать крупнейшую в своей современной истории сделку по поставкам оружия. Но несмотря на свои тесные связи с Россией, на этот раз она обратится к французским поставщикам.

Как пишет Financial Times, речь идет о закупке дюжины истребителей Rafale у компании Dassault Aviation. Сделка должна обойтись сербскому бюджету в 3 миллиарда евро, что является серьезным шагом по замене своего авиапарка самолетов советского образца на западные истребители.

Издание отмечает, что Белград отказался присоединяться к антироссийским санкциям ЕС, которые были введены после начала российского вторжения в Украину. Этим самым президент Александр Вучич оставил страну открытой для российского бизнеса, но и не отозвал заявку на вступление в ЕС.

"Но по мере усиления давления со стороны Европы и США Вучич начал разрешать поставку в Украину боеприпасов сербского производства и закупку западного оружия в дополнение к китайским и российским системам, которые сейчас используются сербскими вооруженными силами", — говорится в материале.

Контракт, как ожидается, будет подписан в течение двух месяцев в присутствии президента Франции.

В Министерстве обороны Сербии отметили, что в настоящее время сделка согласована более, чем на 90%, а остающиеся вопросы касаются финансовых условий. Чиновники оборонного ведомства отмечают, что ускорить диверсификацию оборонных систем заставило российское вторжение в Украину.

Как сообщалось ранее, Сербия имеет длительную историю взаимного сотрудничества с Россией, а потому неудивительно, что она не стала вводить санкции. Мало того, в стране есть много людей, которые занимают пророссийскую позицию и даже приезжают воевать против Украины. Впрочем, в российской армии к ним относятся не очень-то и тепло.

На фоне этого в руках ВСУ неоднократно светились боеприпасы сербского производства. Например, термобарические минометные мины типа TB.