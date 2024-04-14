Російських "аналоговнєтов" не хочуть? Союзник Путіна в Європі готує збройову угоду з Францією на мільярди євро

Угода буде найбільшою в історії країни

Сербія готується підписати найбільшу у своїй сучасній історії угоду щодо постачання зброї. Але попри тісні зв’язки з Росією, цього разу вона звернеться до французьких постачальників.

Як пише Financial Times, йдеться про закупівлю дюжини винищувачів Rafale у компанії Dassault Aviation. Угода повинна коштувати сербському бюджету 3 мільярди євро, що є серйозним кроком по заміні свого авіапарку літаків радянського зразка на західні винищувачі.

Видання зазначає, що Белград відмовився приєднуватися до антиросійських санкцій ЄС, які були запроваджені після початку російського вторгнення в Україну. Цим самим президент Олександр Вучич залишив країну відкритою для російського бізнесу, але не відкликав заявку на вступ до ЄС.

"Але в міру посилення тиску з боку Європи та США Вучич почав дозволяти постачання в Україну боєприпасів сербського виробництва та закупівлю західної зброї на додаток до китайських та російських систем, які зараз використовуються сербськими збройними силами", - йдеться у матеріалі.

Контракт, як очікується, буде підписано протягом двох місяців у присутності президента Франції.

У Міністерстві оборони Сербії зазначили, що в цей час угода узгоджена більш ніж на 90%, а питання, що залишаються, стосуються фінансових умов. Чиновники оборонного відомства зазначають, що прискорити диверсифікацію оборонних систем змусило російське вторгнення в Україну.

Як повідомлялося раніше, Сербія має тривалу історію взаємної співпраці з Росією, а тому не дивно, що вона не запровадила санкції. Мало того, в країні є багато людей, які займають проросійську позицію і навіть приїжджають воювати проти України. Втім, у російській армії до них ставляться не дуже тепло.

На тлі цього в руках ЗСУ неодноразово світилися боєприпаси сербського виробництва. Наприклад, термобаричні мінометні міни типу ТБ.