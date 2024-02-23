"Протекло – это национальное достояние": в сети смеются над масштабной утечкой данных россиян

Подробности инцидента в РФ не раскрывают

С начала 2024 года более 510 млн записей о россиянах утекли в сеть. При этом 500 млн из них были скомпрометированы в результате одного инцидента.

Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС. По его словам, по сравнению с предыдущими годами количество случаев компрометации данных возросло.

"Всего утекло 510 млн, из них 500 [млн] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем", — сказал он.

По словам Вагнера, если сравнивать 2022 и 2023 годы, количество случаев компрометации данных увеличилось, при этом объем самих утечек уменьшился. "А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год", — отметил он.

Также сообщается, что за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, при этом в сеть попали только порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году в сеть утекли 600 млн записей о гражданах РФ, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек.

Пользователи соцсетей уже отреагировал на информацию об утечке данных. А некоторые обратили внимание на фамилию замглавы Роскомнадзора.

Напомним, в России приложение для изучения иностранных языков "Duolingo" может быть признано экстремистским. Российские "активисты" пожаловались на него из-за так называемой "пропаганды ЛГБТ".