"Протекло – це національне надбання": у мережі сміються з масштабного витоку даних росіян

Подробиці інциденту у РФ не розкривають

З початку 2024 року понад 510 млн записів про росіян потрапили в мережу. При цьому 500 млн із них було скомпрометовано в результаті одного інциденту.

Про це повідомив заступник голови Роскомнагляду Мілош Вагнер, пише російське пропагандистське агентство ТАСС. За його словами, порівняно з попередніми роками кількість випадків компрометації даних зросла.

"Усього вибігло 510 млн, з них 500 [млн] — це один витік. Ми його зараз розслідуємо", — сказав він.

За словами Вагнера, якщо порівнювати 2022 та 2023 роки, кількість випадків компрометації даних збільшилася, при цьому обсяг самих витоків зменшився. "А цього року одним цим випадком покрили практично весь попередній рік", — зазначив він.

Також повідомляється, що за весь 2023 рік Роскомнагляд зафіксував 168 витоків персональних даних, при цьому в мережу потрапили лише близько 300 млн записів про росіян. У 2022 році в мережу вибігли 600 млн записів про громадян РФ, тоді відомство зафіксувало понад 140 витоків.

Користувачі соцмереж вже відреагував на інформацію про витік даних. А деякі звернули увагу на прізвище заступника голови Роскомнагляду.

Нагадаємо, в Росії додаток для вивчення іноземних мов "Duolingo" може бути визнаний екстремістським. Російські "активісти" поскаржилися на нього через так звану "пропаганду ЛГБТ".