"Штирлиц еще не был так близок к провалу": на послании Путина заметили конфузную деталь (видео)

Без конфузов послание не обошлось

На российском послании Федеральному собранию от президента происходили невразумительные вещи. Диктатор Владимир Путин наговорил отборного бреда и засыпал мир угрозами, а в зале и вовсе заметили нечто странное.

Об этом свидетельствуют многочисленные прямые трансляции послания. Так, один из зрителей путинского выступления пришел в зал в пиджаке, на котором был приколот флаг, напоминающий украинский. Весьма странная ситуация в стране, которая презирает все украинское.

С другого ракурса, где лицо путинского военного с очень напряженным лицом не загораживает кадр, можно увидеть лицо мужчины, который прикрепил значок к своему пиджаку.

На странную ситуацию бурно отреагировали в сети. Например, украинский блогер Денис Казанский, реагируя на фото, иронично подписал свой пост "Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу!".

Другие ироничные комментарии в сети:

Впрочем, как утверждают сами россияне, "зрады" никакой тут якобы нет. По их словам, мужчина с "флагом Украины" на самом деле спикер Думы Ямало-Ненецкого автономного округа — Югры Борис Хохряков. Дескать на самом деле флаг якобы сине-зеленый, а сине-желтым он кажется из-за игры света.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кадыров приезжал в Мариуполь "назначать" сына, но без конфузов не обошлось.