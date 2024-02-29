"Штірліц ще не був так близько до провалу": на посланні Путіна помітили конфузну деталь (відео)

Без конфузів послання не обійшлося

На російському посланні до Федеральних зборів від президента відбувалися незрозумілі речі. Диктатор Володимир Путін наговорив добірної маячні, засипав світ погрозами, а в залі взагалі помітили щось дивне.

Про це свідчать численні прямі трансляції послання. Так, один із глядачів путінського виступу прийшов у зал у піджаку, на якому був приколотий прапор, що нагадує український . Дуже дивна ситуація в країні, яка зневажає все українське.

З іншого ракурсу, де обличчя путінського військового з дуже напруженим обличчям не загороджує кадр, можна побачити обличчя чоловіка, який прикріпив значок до свого піджака.

На дивну ситуацію бурхливо відреагували у мережі. Наприклад, український блогер Денис Казанський, реагуючи на фото, іронічно підписав свій пост "Ніколи ще Штірліц не був такий близький до провалу!".

Інші іронічні коментарі у мережі:

Втім, як стверджують самі росіяни, "зради" жодної тут нібито немає. За їхніми словами, чоловік із "прапором України" насправді речник Думи Ямало-Ненецького автономного округу — Югри Борис Хохряков. Мовляв, насправді прапор нібито синьо-зелений, а синьо-жовтим він здається через гру світла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кадиров приїжджав до Маріуполя "призначати" сина, але без конфузів не обійшлося.