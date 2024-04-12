"В этой новости прекрасно все": под оккупированным Луганском погиб адвокат Чикатило, как реагируют в сети

Он был назначен государственным защитником маньяка в 1992 году

Под оккупированным Россией Луганском погиб адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин. Это произошло по дороге в Ростов-на-Дону.

По словам бывшей коллеги Марата Хабибулина Ольги Бухановской, точная причина его смерти пока неизвестна, пишут росСМИ. Возможно это ДТП, либо причины со здоровьем. Она добавила, что смерть застала Хабибулина по дороге с оккупированной россиянами Луганщины в Ростов-на-Дону.

Лечебно-реабилитационный центр "Феникс", в котором он работал юристом, написал в некрологе, что Хабибулин "был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом". Там добавили, что вся жизнь Хабибулина — "бесконечная преданность выбранному делу и служению закону".

Напомним, Хабибулин был назначен государственным защитником маньяка в 1992 году. Через два года суд приговорил серийного убийцу к смертной казни. В период с 1978 по 1990 годы Чикатило совершил более 50 убийств в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. Тела некоторых жертв он насиловал, расчленял и частично съедал. В феврале 1994 года Чикатило расстреляли в новочеркасской тюрьме.

Украинский журналист Денис Казанский пишет, что в новости о смерти адвоката маньяка под Луганском "прекрасно все". Другие комментаторы отмечают, что "странно что он вообще до сих пор живой был", а также пишут что сериал о маньяке Чикатило в топах просмотров в России, "любят они это дело".

Как сообщал "Телеграф", в конце 2023 года стало известно, что воюя против Украины, свою смерть нашел россиянин -Тулунский маньяк Павел Шувалов, который изнасиловал не менее 27 женщин. Он подписал контракт и приехал убивать украинцев.