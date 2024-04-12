"У цій новині прекрасно все": під окупованим Луганськом загинув адвокат Чикатило, як реагують у мережі

Він був призначений державним захисником маніяка у 1992 році

Під окупованим Росією Луганськом загинув адвокат серійного вбивці Андрія Чикатило Марат Хабібулін. Це сталося дорогою до Ростов-на-Дону.

За словами колишньої колеги Марата Хабібуліна Ольги Бухановської, точна причина його смерті наразі невідома, пишуть росЗМІ. Можливо це ДТП або причини зі здоров’ям. Вона додала, що смерть застала Хабібуліна по дорозі з окупованою росіянами Луганщини у Ростов-на-Дону.

Лікувально-реабілітаційний центр "Фенікс", в якому він працював юристом, написав у некролозі, що Хабібулін "був професіоналом найвищого класу, вдумливим та небайдужим юристом". Там додали, що все життя Хабібуліна — "нескінченна відданість обраній справі та служінню закону".

Нагадаємо, Хабібулін був призначений державним захисником маніяка 1992 року. Через два роки суд засудив серійного вбивцю до страти. У період з 1978 по 1990 роки Чикатило скоїв понад 50 вбивств у Ростовській області, Адигеї, Краснодарському краї, а також в Узбекистані. Тіла деяких жертв він ґвалтував, розчленовував і частково з’їдав. У лютому 1994 року Чикатила розстріляли в новочеркаській в’язниці.

Український журналіст Денис Казанський пише, що в новині про смерть адвоката маніяка під Луганськом "прекрасно все". Інші коментатори зазначають, що "дивно, що він взагалі досі живий був", а також пишуть, що серіал про маніяка Чикатило в топах переглядів у Росії, "люблять вони цю справу".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці 2023 року стало відомо, що воюючи проти України свою смерть знайшов росіянин — Тулунський маніяк Павло Шувалов, який зґвалтував не менше 27 жінок. Він підписав контракт та приїхав вбивати українців.