"Белый лебедь" с ядерными бомбами: в Москве на параде россиянам подарили модели самолётов, которые бьют по Украине (фото)

Может нести до 12 крылатых ракет.

В четверг, 9 мая, в России отмечают громким парадом День Победы. В Москве на Красной площади собрались тысячи россиян с детьми, которым подарили модели бьющих по Украине самолетов.

Об этом пишет российское "РИА Новости". В посте отмечается, что они получили модели бомбардировщика Ту-160.

"Гостям парада подарили наборы с конструктором стратегического бомбардировщика Ту-160 ", — говорится в сообщении.

Отметим, что эта модель самолета участвует в ракетных атаках по Украине. И может нести на себе не только крылатые ракеты, но и ядерные. По кодификации НАТО называется Blackjack, среди пилотов — "Белый лебедь".

Характеристика Ту-160

Экипаж – 4 человека,

Масса пустого – 110 т,

Максимальная взлетная масса – 275 т,

Масса топлива – 148 т,

Максимальная скорость – 2000 км/ч на высоте, 1030 км/ч у земли,

Крейсерская скорость – 850 км/ч,

Максимальная дальность полета без дозаправки – 13,9 тыс. км,

Максимальная дальность полета на сверхзвуковой скорости – 2 тыс. км,

Боевой радиус – 7300 км,

Продолжительность полета – до 25 часов.

Ту-160 – это межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяющейся стреловидности. Он спроектирован еще во времена СССР, и сейчас выполняет боевые задачи России.

Крупнейший на фото самолет – Ту-160

Бомбардировщик Ту-160 способен нести в себе одновременно 12 крылатых ракет Х-55 в двух барабанных пусковых установках в бомбоотсеке, предназначенных для поражения наземных целей с неизменными и заранее известными координатами.

Также самолет способен нести корректируемые бомбы, бомбы свободного падения, в том числе ядерные и морские мины. За поражение целей на меньшей дальности на вооружение берут 24 аэробалистических ракеты Х-15 С.

Несмотря на большую ракетную емкость, враг использует этот бомбардировщик не так часто. Ведь для боевого вылета нужно 64 человеко-часа подготовительных работ, а также 15–20 спецавтомобилей разного назначения.

Заметим, по данным мониторов, в последний раз в ракетной атаке на Украину Ту-160 участвовал 23 января 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне жалуются на потерю бомбардировщика с непростым экипажем.