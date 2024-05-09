Насмешил: Путин дал "своевременный" совет российским военным

За два года полномасштабной войны против Украины Россия потеряла сотни тысяч военных

Кремль опубликовал в сети видео со встречи российского президента Владимира Путина с командирами подразделений, участвующих в войне против Украины. Общаясь с ними, кремлевский диктатор дал "своевременный" совет российским военным.

Отмечается, что она состоялась 7 мая. Подробности сообщают росСМИ.

Путин заявил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.

Как известно, оккупанты на фронте не считаются с потерями, а практика так называемых "мясных штурмов" (забрасывания позиций противника массой личного состава – ред.,) абсолютно нормальна для российской армии.

За два года полномасштабной войны против Украины Россия потеряла сотни тысяч военных. Также РФ израсходовала сотни миллиардов долларов бюджетных средств. В середине марта министр обороны США Ллойд Остин, заявлял, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 315 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены.

Примечательно, что такое количество потерь превышает численность свыше 20 вместе взятых армий стран-участниц НАТО. Или даже численность населения отдельных европейских стран. Сейчас в составе НАТО только две страны, армии которых больше, чем количество уничтоженных в Украине российских военных:

· США – 1 миллион 390 тысяч регулярных военных

· Турция – 425 тысяч регулярных военных

Ранее "Телеграф" писал, что Россия придумала, кого еще отправить на войну в Украину.