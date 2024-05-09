Насмішив: Путін дав "своєчасну" пораду російським військовим

За два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила сотні тисяч військових

Кремль опублікував у мережі відео із зустрічі російського президента Володимира Путіна з командирами підрозділів, які беруть участь у війні проти України. Спілкуючись із ними, кремлівський диктатор дав "своєчасну" пораду російським військовим.

Зазначається, що вона відбулася 7 травня. Подробиці повідомляють росЗМІ.

Путін заявив, що завдання на полі бою мають виконуватись із мінімальними втратами.

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Як відомо, окупанти на фронті не зважають на втрати, а практика так званих "м’ясних штурмів" (закидання позицій противника масою особового складу – ред.) абсолютно нормальна для російської армії.

За два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила сотні тисяч військових. Також РФ витратила сотні мільярдів доларів бюджетних коштів. У середині березня міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 315 тисяч російських військовослужбовців було вбито або поранено.

Примітно, що така кількість втрат перевищує чисельність понад 20 разом узятих армій країн-учасниць НАТО. Або навіть чисельність населення окремих європейських країн. Зараз у складі НАТО лише дві країни, армії яких більші за кількість знищених в Україні російських військових:

· США – 1 мільйон 390 тисяч регулярних військових

· Туреччина – 425 тисяч регулярних військових

Раніше "Телеграф" писав, що Росія вигадала, кого ще відправити на війну в Україну.