Укр

На Белгородщине раскрыли, сколько авиабомб Россия "уронила" на своих же людей

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Не все бомбы удалось обезвредить Новость обновлена 13 июня 2024, 16:45
Не все бомбы удалось обезвредить. Фото Коллаж

Власти РФ не раскрывают причины падения бомб

За последние четыре месяца самолеты РФ сбросили на российские города и оккупированные населенные пункты Украины 93 авиабомбы. Ещё 5 ФАБ за последние дни сбросили российские летчики на Белгородскую область.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах Белгородской области. При этом почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать на территории терроритической "ДНР".

В период с 11 по 12 июня на территории приграничного региона обнаружили еще минимум 5 авиабомб: в селе Неклюдово, посёлке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе посёлка Ленинский и в селе Цепляево-второе. В селе Новостроевке Корочанского района спасателям пришлось даже эвакуировать жителей по улице Охотничья, чтобы обезвредить бомбу. Во всех пяти случаях обошлось без пострадавших.

Также известно, что 4 мая самолет армии РФ уронил на Белгород ФАБ-500. Из-за взрыва 7 человек получили ранения, повреждены 31 дом и 10 автомобилей. При этом местные власти скрыли причину падения авиабомбы как и то, что она была российской.

Что касается оккупированной части Донецкой области, то там не могут обезвредить 37 авиабомб из-за того, что нет взрывотехников. Их якобы охраняют группы полицейских (по двое в каждой). Авиабомбы находятся в нескольких районах:

  • Округ Енакиево — 6 ФАБ-500;
  • Шахтерский муниципальный округ — 15 авиабомб ФАБ-500;
  • Округ Макеевка — 16 ФАБ-500.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что россияне уронили еще две бомбы под Белгородом. "Прилет" случился по парковке с автомобилями.

Теги:
#Россия #Авиабомбы #Белгородская область