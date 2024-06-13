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На Білгородщині розкрили, скільки авіабомб Росія "впустила" на своїх же людей

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Не всі бомби вдалося знешкодити Новина оновлена 13 червня 2024, 16:45
Не всі бомби вдалося знешкодити. Фото Колаж

Влада РФ не розкриває причин падіння бомб

За останні чотири місяці літаки РФ скинули на російські міста та окуповані населені пункти України 93 авіабомби. Ще 5 ФАБ останніми днями скинули російські льотчики на Білгородську область.

Про це повідомляє ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах Білгородської області. При цьому майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати на території терористичної "ДНР".

У період з 11 по 12 червня на території прикордонного регіону виявили ще щонайменше 5 авіабомб: у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінський та в селі Цепляєво-друге. У селі Новобудівці Корочанського району рятувальникам довелося навіть евакуювати мешканців вулицею Мисливської, щоб знешкодити бомбу. У всіх п’ятьох випадках обійшлося без постраждалих.

Також відомо, що 4 травня літак армії РФ упустив на Білгород ФАБ-500. Через вибух 7 людей отримали поранення, пошкоджено 31 будинок та 10 автомобілів. При цьому місцева влада приховала причину падіння авіабомби як і те, що вона була російською.

Щодо окупованої частини Донецької області, то там не можуть знешкодити 37 авіабомб через те, що немає вибухотехніків. Їх нібито охороняють групи поліцейських (по двоє у кожній). Авіабомби знаходяться у кількох районах:

  • Округ Єнакієвого — 6 ФАБ-500;
  • Шахтарський муніципальний округ — 15 авіабомб ФАБ-500;
  • Округ Макіївка – 16 ФАБ-500.

Також "Телеграф" розповідав про те, що росіяни впустили ще дві бомби під Білгородом. "Приліт" стався паркуванням з автомобілями.

Теги:
#Росія #Авіабомби #Бєлгородська область