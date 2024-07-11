Черный дым видно за несколько километров: под Москвой вспыхнул мощный пожар (фото, видео)

Из-за пожара возникла угроза взрыва

В России продолжается парад пожаров непонятного происхождения. В четверг, 11 июля, в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня произошел крупный пожар. Там загорелся завод по производству по производству керамической плитки.

Черный дым виден за несколько километров. Об этом сообщают российские СМИ.

Площадь пожара достигает 5000 квадратных метров. Приблизительно 80 "квадратов" кровли уже обрушились. К месту ЧП стянуто 18 пожарных машин, задействовано 50 спасателей.

По предварительным данным, существует угроза взрыва: в заводских помещениях находятся 30 газовых баллонов, которые могут сдетонировать. 10 баллонов уже вынесли сотрудники МЧС.

На месте работают оперативные службы. Пострадавших якобы нет.

РосСМИ пишут, что компания, которой принадлежит цех, занимается производством лепного декора и плитки из полиуретана. По соседству находится несколько объектов: магазины стройматериалов, металлоконструкций, мебельная фабрика и другие организации.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце мая крупное возгорание случилось в подмосковном Одинцово, а в самой Москве что-то непонятное произошло в здании министерства обороны.