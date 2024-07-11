Чорний дим видно за кілька кілометрів: під Москвою спалахнула потужна пожежа (фото, відео)

Через пожежу виникла загроза вибуху

В Росії триває парад пожеж незрозумілого походження. У четвер, 11 липня, у підмосковних Хімках у мікрорайоні Сходня сталася велика пожежа. Там спалахнув завод з виробництва керамічної плитки.

Чорний дим видно за кілька кілометрів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Площа пожежі сягає 5000 квадратних метрів. Приблизно 80 "квадратів" покрівлі вже впали. До місця НП стягнуто 18 пожежних машин, задіяно 50 рятувальників.

За попередніми даними, існує загроза вибуху: у заводських приміщеннях знаходяться 30 газових балонів, які можуть бути здетоновані. 10 балонів уже винесли працівники МНС.

На місці працюють оперативні служби. Постраждалих начебто немає.

РосЗМІ пишуть, що компанія, якій належить цех, займається виробництвом ліпного декору та плитки з поліуретану. Поруч знаходиться кілька об’єктів: магазини будматеріалів, металоконструкцій, меблева фабрика та інші організації.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці травня велике спалах трапився в підмосковному Одинцово, а в самій Москві щось незрозуміле сталося в будівлі міністерства оборони.