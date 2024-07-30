"Ядовитый вихрь окутывает Екатеринбург": в России горит оборонный завод (эпичные видео)

Едкие пары дыма распространяются по городу

В российском городе Екатеринбург произошел масштабный пожар на оборонном заводе "НПО автоматики". Площадь возгорания по предварительной информации составляет уже почти 1000 кв.м.

Об этом вечером, 30 июля, сообщает Telegram-канал ASTRA. Ссылаясь на росСМИ паблик пишет, что на заводе горит один из корпусов.

На этом предприятии, к слову, создают системы управления ракет-носителей "Союз-2".

Информации о пострадавших нет. Пожар видно практически со всех уголков Екатеринбурга.

Стены цеха с химпродукцией начали складываться.

"Там, где сейчас происходит пожар, проводились сварочные работы, на месте могут находиться 2 кислородных баллона", — пишет один из российских пабликов, ссылаясь на слова очевидцев.

Паблики пишут, что город окутывает ядовитый дымный вихрь.

"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" — одно из крупнейших российских предприятий по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию "Роскосмос".

12 июня 2024 года, на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, предприятие попало в санкционный список США против сектора оборонной промышленности как производитель и поставщик систем управления и радиоэлектронного оборудования российским военным заказчикам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 июля в России после атаки дронами случилось возгорание на нефтебазе. В результате пожары охватили несколько районов.