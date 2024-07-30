"Отрутний вихор огортає Єкатеринбург": в Росії горить оборонний завод (епічні відео)

Їдкі пари диму поширюються містом

У російському місті Єкатеринбург сталася масштабна пожежа на оборонному заводі "НВО автоматики". Площа загоряння за попередньою інформацією становить майже 1000 кв.м.

Про це увечері, 30 липня, повідомляє Telegram-канал ASTRA. Посилаючись на росЗМІ паблік пише, що на заводі горить один із корпусів.

На цьому підприємстві створюють системи управління ракет-носіїв "Союз-2".

Інформації щодо постраждалих немає. Пожежа видно практично з усіх куточків Єкатеринбургу.

Стіни цеху з хімпродукцією почали складатися.

"Там, де зараз відбувається пожежа, проводилися зварювальні роботи, на місці можуть перебувати 2 кисневі балони", — пише один із російських пабліків, посилаючись на слова очевидців.

Пабліки пишуть, що місто огортає отруйний димний вихор.

"НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова" — одне з найбільших російських підприємств з розробки та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для ракетно-космічної техніки та інших галузей промисловості. Входить до держкорпорації "Роскосмос".

12 червня 2024 року, на тлі повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, підприємство потрапило до списку санкцій США проти сектора оборонної промисловості як виробник і постачальник систем управління та радіоелектронного обладнання російським військовим замовникам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 липня в Росії після атаки дронами стався спалах на нафтобазі. Внаслідок пожежі охопили кілька районів.