Ждут прорыва в еще одном месте: Путин провел совещание по Курской области

Россия ждет дестабилизации в еще одной области

Российский диктатор Владимир Путин провел очередное совещание по поводу событий, которые произошли в Курской области. Он вновь обвинил во всех своих проблемах Запад, а также высказался о переговорах с Украиной.

Кроме того, он предположил, что Украина попытается дестабилизировать ситуацию в Брянской области. Его слова приводят российские СМИ.

"Для нас является очевидным, что противник попытается дестабилизировать ситуацию в пограничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому если сегодня в Брянской области ситуация спокойна, то это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка", — сказал Путин.

По его словам, сейчас главная задача сводится к отбитию атаки, после чего необходимо "обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной". Это он поручил сделать ФСБ и Росгвардии.

Кроме того, диктатор вновь заявил, что "Запад воюет с Россией руками украинцев". По его словам, ситуация в Курской области показывает, почему Киев отказался от "мирных предложений" Кремля, а также добавил, что властями Украины "говорить не о чем".

Стоит отметить, что так называемые "мирные предложения" Москвы сводятся к тому, чтобы Украина отдала России Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также отказалась от планов по вступлению в НАТО. В Украине неоднократно заявляли, что таки требования являются неприемлемыми.

Также он заявил, что атака на Курскую область преследует цель остановить наступление оккупационных войск по линии боевого столкновения, однако добавил, что его темпы наоборот якобы увеличились в 1,5 раза.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.