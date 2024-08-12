Чекають на прорив у ще одному місці: Путін провів нараду щодо Курської області

Росія чекає на дестабілізацію в ще одній області

Російський диктатор Володимир Путін провів чергову нараду з приводу подій, що відбулися у Курській області. Він знову звинуватив у всіх своїх проблемах Захід, а також висловився про переговори з Україною.

Крім того, він припустив, що Україна намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Брянській області. Його слова наводять російські ЗМІ.

"Для нас є очевидним, що противник спробує дестабілізувати ситуацію в прикордонній зоні з метою розгойдати внутрішньополітичну ситуацію в нашій країні. Тому якщо сьогодні у Брянській області ситуація спокійна, то це не означає, що завтра там збережеться така сама ситуація", — сказав Путін.

За його словами, наразі головне завдання РФ зводиться до відбиття атаки, після чого необхідно "забезпечити надійне прикриття кордону з Україною". Це він доручив зробити ФСБ та Росгвардії.

Крім того, диктатор знову заявив, що "Захід воює із Росією руками українців". За його словами, ситуація в Курській області показує, чому Київ відмовився від "мирних пропозицій" Кремля, а також додав, що з владою України "говорити нема про що".

Варто зазначити, що так звані "мирні пропозиції" Москви зводяться до того, щоб Україна віддала Росії Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, а також відмовилася від планів вступу до НАТО. В Україні неодноразово заявляли, що такі вимоги є неприйнятними.

Також він заявив, що атака на Курську область має на меті зупинити наступ окупаційних військ по лінії бойового зіткнення, проте додав, що його темпи навпаки нібито збільшилися в 1,5 раза.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня, після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити. Згідно з заявами неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.