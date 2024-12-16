Ситуация гнилая: способны ли российские олигархи свергнуть власть Путина

Захватить власть в Кремле относительно несложно, но есть нюанс

Российские олигархи не способны на дворцовый переворот и свержение власти Владимира Путина, потому что они не влияют на политическую ситуацию в РФ. Однако есть несколько десятков человек, приближенных к хозяину Кремля, которые могли бы создать альянс против него.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог, журналист, депутат Верховной Рады VIII созыва Вадим Денисенко. Он объяснил, что помогает Путину сохранять свою власть.

— На сегодняшний день олигархи, кто-либо из топ-100 Forbes богатейших людей Российской Федерации не имеет вообще никакого влияния на политическую ситуацию. Это обслуга на балу, их задача – подносить "патроны" (то есть деньги) и обеспечивать социальную стабильность во вверенных им городках, городах или даже регионах, — говорит политический эксперт.

Однако есть и окружение Путина, влияющее на политическую и геополитическую ситуацию.

— Это условно до 20 человек, не больше. Готовы ли эти люди убить Путина? Думаю, на сегодня это малореалистично. Но после [мятежа] Пригожина всем стало понятно, что ситуация гнилая, и защищать его (Путина. — Ред.) не выйдет никто, — объясняет журналист.

По его мнению, хваленая Росгвардия может разбежаться, а единственная преторианская гвардия, опора Путина — это Федеральная служба охраны.

— Он считает, что это те люди, которые его оберегают от каких-либо "табакерок" и отравлений. Но говорить, что в России существует ситуация, предусматривающая, что завтра Путин будет убит кем-то из окружения — это малореалистично, исходя из ситуации, что захватить власть относительно несложно — сложно удержать ее, — говорит Вадим Денисенко.

По его словам, Путин делает все от себя зависящее, чтобы никто не смог создать альянсы, которые позволят сделать ставку на одного.

— Когда этот один будет консолидированным лидером после переворота — очевидно, что этот переворот произойдет. Но по состоянию на сейчас об этом говорить еще тяжело, — подытожил политолог.

Напомним, что после мятежа Пригожина Китай усомнился во власти Путина.