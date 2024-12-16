Ситуація гнила: чи здатні російські олігархи повалити владу Путіна

Захопити владу відносно нескладно, але є нюанс

Російські олігархи не здатні на палацовий переворот і повалення влади Володимира Путіна, тому що вони не впливають на політичну ситуацію в РФ. Однак є кілька десятків людей, наближених до хазяїна Кремля, які могли б створити альянс проти нього.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог, журналіст, депутат Верховної Ради VIII скликання Вадим Денисенко. Він пояснив, що допомагає Путіну зберігати свою владу.

— На сьогодні олігархи, будь-хто з топ-100 Forbes найбагатших людей Російської Федерації не має взагалі жодного впливу на політичну ситуацію. Це обслуга на балу, їхня задача — підносити "патрони" (тобто гроші) і забезпечувати соціальну стабільність у ввірених їм містечках, містах або навіть регіонах, — каже політичний експерт.

Однак є й оточення Путіна, яке впливає на політичну і геополітичну ситуацію.

— Це умовні до 20 людей, не більше. Чи готові ці люди, щоб вбити Путіна? Думаю, станом на зараз це малореалістично. Але після [заколоту] Пригожина всім стало зрозуміло, що ситуація гнила і захищати його (Путіна. — Ред.) не вийде ніхто, — пояснює журналіст.

На його думку, хвалена Росгвардія може розбігтися, а єдина преторіанська гвардія, опора Путіна — це Федеральна служба охорони.

— Він вважає, що це ті люди, які його убезпечують від будь-яких "табакерок" і отруєнь. Але говорити, що в Росії існує ситуація, яка передбачає, що завтра Путін буде вбитий кимось із оточення — це малореалістично, виходячи із ситуації, що захопити владу відносно нескладно — складно її утримати, — каже Вадим Денисенко.

За його словами, Путін робить все від себе залежне, щоб ніхто не зміг утворити альянси, які дозволять зробити ставку на когось одного.

— Коли цей один буде консолідованим лідером після перевороту — тоді очевидно, що цей переворот відбудеться. Але станом на зараз про це говорити ще тяжко, — підсумував політолог.

Нагадаємо, що після заколоту Пригожина Китай засумнівався у владі Путіна.