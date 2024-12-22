"Как в воду смотрела": россиянка утопила гадалку, так как та предсказала ей тюремный срок

Россиянка теперь отправится в тюрьму почти на 10 лет

В Свердловской области России ранее судимая женщина убила подругу-гадалку. Та предсказала ей реальный тюремный срок.

Об этом пишут местные СМИ. Отмечается, что в инцидент произошел в августе 2024 года в Верхней Туре.

Местная жительница Кристина Валеева вместе с подругами устроили совместное распитие алкогольных напитков. Во время застолья одна из подруг, сказала Валеевой, что ту ждет реальный уголовный срок в будущем.

Женщину это вывело из себя, она схватила гадалку за волосы и потащила к местному пруду, где удерживала ее голову под водой, пока та не перестала дышать.

Известно, что убитая страдала ДЦП, а потому не могла оказать сопротивление.

Валеева уже притягивалась к уголовной ответственности за кражи, хулиганство и мошенничество. Кроме того, у нее был конфликт с убитой из-за то, что та ранее давала против нее показания.

Суд приговорил женщину к 9,5 года заключения и потребовал выплатить 2 миллиона рублей семье погибшей.

Пользователи сети уже начали шутить по этому поводу. Однако они не смогли сойтись на том, была ли гадалка хорошей, предсказав новый срок, или плохой, так как не смогла предугадать свою смерть.

Другие же пользователи отметили, что в любом случае, гадалки являются шарлатанами и ничего кроме обмана других людей они не делают.

Как сообщалось ранее, в Германии банда "гадалок" развела российских пенсионеров на 33 тысячи евро.