Живет в Париже и осуждает войну? Как выглядит внебрачная дочь Путина и сколько ей лет

В сети появилось свежее фото девушки, которую называют внебрачной дочерью Путина

Личная жизнь российского диктатора Владимира Путина всегда была покрыта мраком. Известно, что он был женат один раз с Людмилой Очеретной, и якобы у него есть две дочери, которые родились в этом браке. Однако в 2014 году Путин объявил о разводе с Людмилой, а все время его деятельности судачили о разных любовницах, которые у него были.

"Телеграф" расскажет о внебрачной дочери Путина, которую родила одна из его любовниц Светлана Кривоногих, и которая теперь живет в Париже.

Внебрачная дочь Путина — что о ней известно

Как выяснили журналисты издания BILD, у российского президента Владимира Путина есть внебрачная дочь Луиза Розова. Девушка родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге под именем Елизавета Кривоногих, сейчас ей 22 года. Однако теперь она живет в Париже под именем Луиза Розова.

Луиза Розова - предполагаемая дочь Путина

Сообщается, что мать Луизы внезапно разбогатела после рождения дочери. При этом в свидетельстве о рождении девушки прочерк в графе "отец", но указано отчество — Владимировна.

Недавно предполагаемая дочь Путина впервые поделилась в соцсети своими фотографиями, где полностью видно ее лицо и косвенно намекнула на личность своего отца. На фото действительно можно заметить, что внешность девушки отдаленно напоминает черты самого Путина.

Луиза Розова - предполагаемая дочь Путина

Известно, что Розова живет в Париже, там она окончила художественную академию и организовывала антивоенные выставки. При этом никогда прямо не осуждала войну в Украине.

Луиза Розова - предполагаемая дочь Путина

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