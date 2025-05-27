Променяла Путина на молодого: как выглядит новый избранник экс-жены президента России

Женщина вышла замуж второй раз

Бывшая жена Путина — Людмила Очеретная — связана с микрофинансовой компанией CarMoney, которая выдает ссуды оккупантам. По словам эксперта, это мотивирует россиян идти воевать против Украины, чтобы избавиться от долгов. В то же время, экс-жена российского диктатора давно нашла ему замену.

"Телеграф" расскажет, с кем сейчас находится в отношениях бывшая жена Путина Людмила Очеретная.

Личная жизнь Людмилы Очеретной

Людмила состояла в браке с российским диктатором Владимиром Путином 30 лет. Они развелись в 2013 году. Причиной называли то, что Путин много времени посвящает работе, в то время как жена и дети остаются на втором плане. Супруги практически не виделись из-за постоянной занятости главы Кремля.

Людмила и Владимир Путины, фото Getty Images

В 2016 году стало известно, что Людмила сменила фамилию на Очеретная. Об этом узнали, когда женщина перерегистрировала объекты недвижимости. Ее избранником стал глава Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный. Он младше Людмилы на 20 лет.

Людмила с Артуром Очеретным, фото из сети

Говорили, что пара познакомилась еще в 2000-х, когда Артур устраивал мероприятия для компаний Путиной. Впрочем, начали встречаться после развода Людмилы. Позже СМИ выяснили, что супруги покупали виллу "Сюзанна" во Франции. А в 2019 году они были замечены в аэропорту Хитроу в Лондоне, куда Людмила и Артур вместе летели рейсом из Москвы.

Людмилу видели с Очеретным в аэропорту, фото из сети

"Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, который катил коляску с несколькими чемоданами. Он в это время разговаривал по телефону. Рядом с ней шла ухоженная, строго одетая женщина, тоже с огромной каталкой. Я узнала в ней бывшую жену нашего президента", — рассказывала очевидница.

Артур Очеретный, фото из сети

Также известно, что Очеретный находится в судебном процессе со своей экс-женой Анастасией Бочаровой. Они решают, где будет проживать их общий сын.

Артур Очеретный уже был в браке, фото из сети

Сейчас Очеретная занимается Центром развития межличностных коммуникаций. Организация устраивает международные встречи, конференции и предлагает программы повышения квалификации. Также компания бывшей супруги Путина CarMoney выдает микрокредиты российским солдатам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жизни Людмилы Путиной. Она работала санитаркой, но мечтала о кинокарьере.