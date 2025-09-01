Смотрящая за и интернетом и главная доносчица: что известно о Мизулиной, которую называют любовницей Путина
Слухи о том, что она стала любовницей Путина появились в 2024 году
Екатерина Мизулина — российская чиновница и общественная деятельница, приближенная к Путину и его близкому окружению. Она типичная "барби-блондинка", которая сделала карьеру не в последнюю очередь из-за своей внешности, а еще из-за влиятельных родственников. Ее мама Елена Мизулина — российская сенатор из Омской области.
В этот день, 1 сентября, новая фаворитка Путина празднует день рождения, ей исполнился 41 год. "Телеграф" расскажет, что известно о Екатерине Мизулиной, которую называют любовницей Путина, и которая занимается цензурой в интернете и доносами.
Екатерина Мизулина — что о ней известно
Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в российском Ярославле. Она получила хорошее образование в Лондоне и Москве, специализируется на восточных и азиатских языках. Свою карьеру начинала, как переводчица в Китае, оттуда обзавелась хорошими связями и начала развивать карьеру уже в Москве.
С 2017 года Мизулина — глава Лиги безопасного Интернета. Это организация, которая не только распространяет кремлевскую пропаганду и "скрепы", но и занимается цензурой и доносами. Известно, что эту организацию финансирует олигарх и путинист Константин Малофеев. И позиционируется она, как организация, которая защищает детей в интернете.
К слову, сама Мизулина, которая возглавляет эту "Лигу безопасного интернета", стала широко известна после своих доносов на российских артистов, после чего их вызывали на допросы и отменяли их выступления.
Мизулина — любовница Путина?
Долгое время любовницей Путина и матерью его двоих сыновей называют гимнастку Алину Кабаеву. Однако в 2024 году в сети появилась информация, что очередной фавориткой российского диктатора стала Екатерина Мизулина.
Так, информацию о любовной связи Путина и Мизулиной впервые начали обсуждать в российском телеграмм-канале "Кремлевская табакерка", где часто происходят "сливы" о личной жизни российских элит. Там предположили, что некоторые "косяки" Мизулиной сходят ей с рук из-за близости с президентом РФ.
Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной и успокаивал ее
Также о любовной связи Путина и Мизулиной заявляла глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, барби-внешность Мизулиной во вкусе Путина, такой типаж женщин его всегда интересовал. К слову, о сближении Путина и Мизулиной писали не только российские оппозиционные издания, но и британский таблоид The Mirror. Однако никакого подтверждения этим слухам нет. Ни Путин, ни Мизулина эти домыслы публично не комментировали.
