Укр

Смотрящая за и интернетом и главная доносчица: что известно о Мизулиной, которую называют любовницей Путина

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Екатерину Мизулину называют любовницей Путина Новость обновлена 01 сентября 2025, 12:41
Екатерину Мизулину называют любовницей Путина. Фото Телеграф, Getty Images

Слухи о том, что она стала любовницей Путина появились в 2024 году

Екатерина Мизулина — российская чиновница и общественная деятельница, приближенная к Путину и его близкому окружению. Она типичная "барби-блондинка", которая сделала карьеру не в последнюю очередь из-за своей внешности, а еще из-за влиятельных родственников. Ее мама Елена Мизулина — российская сенатор из Омской области.

В этот день, 1 сентября, новая фаворитка Путина празднует день рождения, ей исполнился 41 год. "Телеграф" расскажет, что известно о Екатерине Мизулиной, которую называют любовницей Путина, и которая занимается цензурой в интернете и доносами.

Екатерина Мизулина фото
Екатерина Мизулина крутится в кругах российских элит

Екатерина Мизулина — что о ней известно

Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в российском Ярославле. Она получила хорошее образование в Лондоне и Москве, специализируется на восточных и азиатских языках. Свою карьеру начинала, как переводчица в Китае, оттуда обзавелась хорошими связями и начала развивать карьеру уже в Москве.

С 2017 года Мизулина — глава Лиги безопасного Интернета. Это организация, которая не только распространяет кремлевскую пропаганду и "скрепы", но и занимается цензурой и доносами. Известно, что эту организацию финансирует олигарх и путинист Константин Малофеев. И позиционируется она, как организация, которая защищает детей в интернете.

Екатерина Мизулина фото
Мизулиной 41 год, она не замужем и не имеет детей

К слову, сама Мизулина, которая возглавляет эту "Лигу безопасного интернета", стала широко известна после своих доносов на российских артистов, после чего их вызывали на допросы и отменяли их выступления.

Мизулина — любовница Путина?

Долгое время любовницей Путина и матерью его двоих сыновей называют гимнастку Алину Кабаеву. Однако в 2024 году в сети появилась информация, что очередной фавориткой российского диктатора стала Екатерина Мизулина.

Екатерина Мизулина фото
Говорят, что барби-внешность Мизулиной привлекла внимание Путина

Так, информацию о любовной связи Путина и Мизулиной впервые начали обсуждать в российском телеграмм-канале "Кремлевская табакерка", где часто происходят "сливы" о личной жизни российских элит. Там предположили, что некоторые "косяки" Мизулиной сходят ей с рук из-за близости с президентом РФ.

Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной и успокаивал ее

Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка"

Также о любовной связи Путина и Мизулиной заявляла глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, барби-внешность Мизулиной во вкусе Путина, такой типаж женщин его всегда интересовал. К слову, о сближении Путина и Мизулиной писали не только российские оппозиционные издания, но и британский таблоид The Mirror. Однако никакого подтверждения этим слухам нет. Ни Путин, ни Мизулина эти домыслы публично не комментировали.

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина вероятно стала новой фавориткой Путина

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у детей Путина и Кабаевой есть ассистентка, которая называется их матерью. Что известно об этой женщине.

Теги:
#Владимир Путин #Екатерина Мизулина #любовница Путина