Женщина по прозвищу "Кувалда": как выглядит спортсменка Рагозина, которую называют любовницей Путина

В таблоидах давно говорят о пристрастии президента РФ к спортивным женщинам

Наталья Рагозина — российская боксерка, абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов в своей весовой категории. После окончания профессиональной спортивной карьеры она снималась в кино, фотографыировалась обнаженной для глянцев и была приглашенной звездой на телевидении. В 2015 году ей начали приписывать роман с Путиным.

"Телеграф" расскажет, что известно о Наталье Рагозиной, как она выглядит и почему начали ходить слухи о ее отношениях с президентом России.

Наталья Рагозина любит меха и очень набожная

Рагозина — что о ней известно?

Российская чемпионка по боксу Наталья Рагозина родилась в Карагандинской области 5 апреля 1976 года, сейчас ей 49 лет. Известно, что за свою жизнь, она четыре раза была замужем, один раз это был гражданский брак, который продлился 12 лет.

Беременная Рагозина и ее четвертый муж Вадим Меркин

У спортсменки двое детей. Сын Иван родился в 2001 году в браке Натальи с мастером спорта по рукопашному бою и бизнесменом Михаилом Колпаковым. Однако в 2002 году пара развелась. Дочь Анастасия родилась в 2022 году в четвертом браке Рагозиной с предпринимателем Вадимом Меркиным. В 2023 году мужчина умер от болезни, так что дочь спортсменка воспитывает одна.

Наталья Рагозина время от времени светится на российском телевидении

Слухи о романе с Путиным

В 2015 году в СМИ начали распространяться слухи о возможном романе Натальи Рагозиной с Путиным. В частности, американский таблоид The Daily Beast сообщил, что президент РФ встречается с абсолютной чемпионкой мира по боксу Натальей Рагозиной. Там же упомянули, что спортсменка имеет прозвище "Кувалда". Издание подчеркивало пристрастие Путина к спортивным женщинам, намекая на его любовницу — гимнастку Алину Кабаеву.

Наталья Рагозина и Путин в Сочи. Фото: Getty Images

Эти слухи появились не на пустом месте. Дело в том, что Рагозину и Путина видели вместе на турнире по профессиональному боевому самбо, который проходил в Сочи. Она сидела по правую руку от него и "взволнованно улыбалась", глядя в сторону российского лидера.

После этих фото Рагозиной и Путину начали приписывать роман. Фото: Getty Images

