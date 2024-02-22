"Кабаева заволновалась": Песков признал, что Путин поддерживает молодую фигуристку

В РФ на самом высоком уровне признали поддержку допинга

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин поддерживает фигуристку Камилу Валиеву. Недавно Путин вместе с молодой спортсменкой посетил церемонию открытия спортивного мероприятия.

Соответствующий комментарий Пескова приводит ТАСС. Валиева посетила церемонию открытия фиджитал-турнира "Игры Будущего" в Казани, где заняла место на трибунах рядом с президентом РФ.

"Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает", – сказал Песков.

В сети считают Валиеву "новой фавориткой" главы Кремля. Пользователи шутят, что бывшая гимнастка Алина Кабаева, которой приписывают роман с диктатором, занервничала после заявления Пескова. Кроме того, пользователи отметили, что Путин, поддерживая Камилу, фактически одобряет допинг.

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Китае. После этого стало известно, что фигуристка провалила допинг-тест, взятый до ОИ. В итоге награждение медалистов командного турнира не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки. В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал спортсменку на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге у команды ОКР отобрали "золото", а взамен дали "бронзу", с чем не согласна Канада, которая заняла 4-е место в соревнованиях.