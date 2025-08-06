Родила Путину дочь и стала одной из самых богатых женщин России: как выглядит экс-"любовница" диктатора

После знакомства с Путиным жизнь Светланы кардинально изменилась

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин старается скрывать личную жизнь, журналисты выяснили, что помимо Алины Кабаевой, у него была еще одна любовница. И вероятно, женщина родила ему дочь, ведь девушка "феноменально" похожа на диктатора.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об отношениях Владимира Путина и Светланы Кривоногих, с которой ему приписывали роман. Мы узнали некоторые подробности о жизни женщины.

Светлана Кривоногих — что известно об экс-"любовнице" Путина

Журналисты российского издания "Проект" провели масштабное расследование, в ходе которого выяснили, что в 90-е годы у российского диктатора Владимира Путина, возможно, был роман с простой петербургской студенткой. Зовут ее Светлана Кривоногих и на сегодня она является одной из самых богатых женщин России. Внимание к ее персоне со стороны СМИ возникло, когда в сети увидели ее дочь Елизавету, которая внешне очень похожа на президента России.

Светлана Кривоногих и ее дочь Елизавета

Известно, что Светлана Кривоногих родилась в 1975 году в Ленинграде в небогатой рабочей семье. Отец ушел из жизни, когда она была еще ребенком, а мать трудилась маляром в строительной бригаде. Все детство Светлана вместе с мамой провела в коммунальной квартире.

После школы девушка устроилась работать уборщицей в магазин, а позже поступила в Университет экономики и финансов. Учеба, по воспоминаниям однокурсников, не особенно ее увлекала, поэтому Светлана на парах появлялась редко, однако диплом все же получила.

Как выглядит экс-"любовница" Путина

Соседи по коммунальной квартире вспоминают, что в середине 90-х у девушки внезапно изменился образ жизни. За ней стал ухаживать "высокопоставленный чиновник из правительства Петербурга". А в середине 1990-х годов Владимир Путин действительно занимал заметную должность в администрации города. В 2003 году у Светланы родилась дочь, но в документах ее отец не указан, однако отчество девушки было Владимировна.

Внебрачная дочь Путина

Именно он помог Светлане переехать вместе с матерью из коммуналки в собственную роскошную квартиру. А сразу после окончания университета, девушка вошла в капитал нескольких компаний, в частности петербургского банка "Россия".

Светлана Кривоногих стала одной из самых богатых женщин России

Светлана Кривоногих является владелицей активов на миллионы долларов, а также обладает элитной недвижимости как в Москве, так в Сочи в Санкт-Петербурге. Еще женщина владеет горнолыжным курортом "Игора", который, по данным СМИ, любит посещать сам Путин, а также развлекательным комплексом "Ленинград Центр" в Петербурге.

Светлана Кривоногих владеет элитной недвижимостью и компаниями

Два года назад Великобритания включила Светлану Кривоногих в санкционный список как акционера банка "Россия" и одну из ключевых фигур в "Национальной Медиа Группе".

"Любовница" Путина владеет курортом

Но согласно последней информации, женщина, которую СМИ называют матерью внебрачной дочери российского диктатора, продолжает приумножать свое состояние. Светлана Кривоногих владеет шестью фирмами и в 2024 году ее компании зафиксировали рекордную чистую прибыль — 236 миллионов рублей (примерно 2,7 миллиона долларов).

Светлана Кривоногих заработала в 2024 году более 200 миллионов рублей

"Телеграф" писал ранее, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она по сути была еще ребенком.