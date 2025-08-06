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Родила Путину дочь и стала одной из самых богатых женщин России: как выглядит экс-"любовница" диктатора

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Что известно о "любовнице" Путина Светлане Кривоногих Новость обновлена 06 августа 2025, 16:59
Что известно о "любовнице" Путина Светлане Кривоногих. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

После знакомства с Путиным жизнь Светланы кардинально изменилась

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин старается скрывать личную жизнь, журналисты выяснили, что помимо Алины Кабаевой, у него была еще одна любовница. И вероятно, женщина родила ему дочь, ведь девушка "феноменально" похожа на диктатора.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об отношениях Владимира Путина и Светланы Кривоногих, с которой ему приписывали роман. Мы узнали некоторые подробности о жизни женщины.

Светлана Кривоногих — что известно об экс-"любовнице" Путина

Журналисты российского издания "Проект" провели масштабное расследование, в ходе которого выяснили, что в 90-е годы у российского диктатора Владимира Путина, возможно, был роман с простой петербургской студенткой. Зовут ее Светлана Кривоногих и на сегодня она является одной из самых богатых женщин России. Внимание к ее персоне со стороны СМИ возникло, когда в сети увидели ее дочь Елизавету, которая внешне очень похожа на президента России.

Светлана Кривоногих и ее дочь Елизавета
Светлана Кривоногих и ее дочь Елизавета

Известно, что Светлана Кривоногих родилась в 1975 году в Ленинграде в небогатой рабочей семье. Отец ушел из жизни, когда она была еще ребенком, а мать трудилась маляром в строительной бригаде. Все детство Светлана вместе с мамой провела в коммунальной квартире.

После школы девушка устроилась работать уборщицей в магазин, а позже поступила в Университет экономики и финансов. Учеба, по воспоминаниям однокурсников, не особенно ее увлекала, поэтому Светлана на парах появлялась редко, однако диплом все же получила.

Как выглядит экс-"любовница" Путина
Как выглядит экс-"любовница" Путина

Соседи по коммунальной квартире вспоминают, что в середине 90-х у девушки внезапно изменился образ жизни. За ней стал ухаживать "высокопоставленный чиновник из правительства Петербурга". А в середине 1990-х годов Владимир Путин действительно занимал заметную должность в администрации города. В 2003 году у Светланы родилась дочь, но в документах ее отец не указан, однако отчество девушки было Владимировна.

Внебрачная дочь Путина
Внебрачная дочь Путина

Именно он помог Светлане переехать вместе с матерью из коммуналки в собственную роскошную квартиру. А сразу после окончания университета, девушка вошла в капитал нескольких компаний, в частности петербургского банка "Россия".

Светлана Кривоногих
Светлана Кривоногих стала одной из самых богатых женщин России

Светлана Кривоногих является владелицей активов на миллионы долларов, а также обладает элитной недвижимости как в Москве, так в Сочи в Санкт-Петербурге. Еще женщина владеет горнолыжным курортом "Игора", который, по данным СМИ, любит посещать сам Путин, а также развлекательным комплексом "Ленинград Центр" в Петербурге.

Светлана Кривоногих
Светлана Кривоногих владеет элитной недвижимостью и компаниями

Два года назад Великобритания включила Светлану Кривоногих в санкционный список как акционера банка "Россия" и одну из ключевых фигур в "Национальной Медиа Группе".

Светлана Кривоногих
"Любовница" Путина владеет курортом

Но согласно последней информации, женщина, которую СМИ называют матерью внебрачной дочери российского диктатора, продолжает приумножать свое состояние. Светлана Кривоногих владеет шестью фирмами и в 2024 году ее компании зафиксировали рекордную чистую прибыль — 236 миллионов рублей (примерно 2,7 миллиона долларов).

Светлана Кривоногих
Светлана Кривоногих заработала в 2024 году более 200 миллионов рублей

"Телеграф" писал ранее, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она по сути была еще ребенком.

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#Владимир Путин #Личная Жизнь #Любовница #Светлана Кривоногих