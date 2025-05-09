Закрутила роман с Безосом, будучи в браке: как выглядит избранница одного из самых богатых людей мира

На свадьбе знаменитостей будут выступать две мировые звезды

Американский предприниматель Джофф Безос, который основал компанию Amazon и владеет аєрокосмической компанией Blue Origin, отправившей в космос женский экипаж, готовится связать себя узами брака. Его избранницей стала 55-летняя актриса и телеведущая Лорен Санчес.

Их свадьба может стать "событием столетия" и в ней уже идет активная подготовка. "Телеграф" решил узнать, как выглядит невеста одного из самых богатейших людей мира и что о ней известно.

Лорен Санчес — что известно о невесте Джеффа Безоса

Возлюбленная американского миллиардера Лорен Санчес весьма успешная и разносторонняя личность. Женщина занималась журналисткой деятельность, снималась в кино, в частности в фильме "Бойцовский клуб", а также стала успешной писательницей, репортером и телеведущей развлекательных программ и выпусков новостей.

Лорен Санчес

Но статус возлюбленной одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса привлек к ней повышенное внимание. Однако Лорен давно привыкла к публичности и практические всегда сопровождает своего будущего мужа.

Известно, что Лорен была замужем за бизнесменом Патриком Уайтселлом, от которого родила двоих детей: сына Эвана и дочь Эллу. А от предыдущих отношений с бывшим игроком американского футбола Тони Гонсалеса женщина родила сына Никко.

Лорен Санчес является многодетной мамой

В интервью журналисту Дереку Бласбергу для издания Wall Street Journal невеста Безоса рассказала, как они познакомились. Это произошло, когда Джефф искал человека для аэросъемки территории для своего космического проекта. А именно этим и подрабатывала Санчес, поскольку в 2011 году она окончила летную школу, а через 5 лет основала Black Ops Aviation, одну из первых женских компаний по производству аэрофотосъемки и кинопроизводства.

Лорен Санчес открыла компанию по производству аэрофотосъемки

На момент знакомства Джефф Безос был женат, как и Лорен. Свой роман они скрывали и только после оформления разводов, в 2019 году, публично объявили о своих отношениях. Лорен подала на развод спустя сутки после объявления о расторжении брака Безоса. С бывшей женой миллиардер прожил 25 лет, у них четверо общих детей.

Как выглядит невеста Джеффа Безоса, Фото: Getty Images

Лорен Санчес продолжает заниматься писательством, работает над тем, чтобы получить собственную лицензию пилота и увеличивает объем работы для своей продюсерской компании Adventure & Fellowship. Также женщина, как и ее будущий супруг, поддерживают множество благотворительных инициатив.

Джефф Безос вместе с Лорен, Фото: Getty Images

Но самым волнительным для Лорен, помимо предстоящей свадьбы, стал полет в космос на корабле New Shepard, который запустила компания Безоса Blue Origin. Полет состоялся 14 апреля и длился 11 минут.

Невеста миллиардера возглавила путешествие, а компанию ей составила певица Кэти Пэрри, телеведущая Гейл Кинг, продюсер Керианн Флинн, инженер Айша Бове и ученая Аманда Нгуен. Лорен Санчес даже стала автором дизайна костюмов экипажа — стильных синих комбинезонов с молниями.

Лорен Санчес летала в космос

Как сообщает Hindustan Times свадьба одного из самых богатейших людей мира Джеффа Безоса будет проходить три дня — с 26 по 29 июня. Главной локацией должен стать остров Сан-Джорджо Маджоре в Италии, но официально эта информация пока не подтверждена.

Джефф Безос и Лорен летом сыграют свадьбу, Фото: Getty Images

Для гостей запланированы не только развлечения и отдых, а также экскурсии и благотворительные инициативы. Выступать на свадьбе Безоса и Лорен будут две мировые звезды — Леди Гага и Элтон Джон. Оба артиста исполнят несколько известных хитов и может быть выйдут на сцену с совместным номером.

"Телеграф" писал ранее, какими автомобилями владеет миллиардер Джефф Безос. Коллекция машин основателя Amazon значительно разрослась.