"Похоже на какое-то мракобесие": в сети высмеяли донецкую свадьбу Шамана и Мизулиной

Пользователи называют эту церемонию показухой

В среду, 5 ноября, стало известно, что в Донецке поженились глава Лиги безопасного интернета России 41-летняя Екатерина Мизулина и 33-летний певец Shaman (Ярослав Дронов). Видео с церемонии разлетелось в сети и вызвало бурную реакцию среди россиян.

"Телеграф" расскажет, что известно о донецкой свадьбе Мизулиной и Дронова и как на эту церемонию отреагировали в соцсетях.

Свадьба на показ и мракобесие

В российских телеграмм-каналах завирусилось видео с церемонии бракосочетания Мизулиной и Shaman. В нем видно, что молодожены выбрали для свадьбы сдержанные наряды в милитари стиле. Из свадебной атрибутики — только кольца и букет невесты.

Поздравлять певца и смотрящую за интернетом пришли "мальчики Кадырова" и глава псевдореспублики "ДНР" Денис Пушилин. Атмосфера "праздника" и то, что он проходил в Донецке, вызвали неоднозначную реакцию в сети. Эту свадьбу уже назвали мракобесием и фальшивым патриотизмом, а некоторые пользователи вообще не верят в то, что все это по настоящему.

Вот что пишут в комментариях к видео с донецкой свадьбы Мизулиной и Дронова:

Такая спекуляция… Живут в Москве, но ради хайпа в Донецк поехали. Фу

Такие блевотные. Скрепнее ничего не придумалось?

Неужели это шутка?

Поздравляем! Но почему в Донецке? Какие-то одежды странные…

Согласна. Даже если у них там реальная искренняя любовь, то весь этот пиар и показушность ну прям отворачивает от них людей

Какая показуха — в милитари, и в Донецке. Краткое пособие, как зарабатывать деньги на патриотизме

Ощущение, что там хлопцы Кадырова стоят на заднем плане

Это его мама?

Ну нормально, они похожи. Интересно, дети будут сразу пергидрольные, или с настоящим цветом?

Вся жизнь — пиар. Даже как-то жалко их

Рожать в Луганск наверное поедет

Конечно на Донбассе и в хаки. Был еще вариант — на Красной площади с поцелуями брусчатки и крестясь в сторону Кремля

Это конечно выглядит со стороны очень не красиво. Даже похоже на какое то мракобесие

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Мизулиной, которую называли любовницей Путина. Она — смотрящая за интернетом и главная доносчица.