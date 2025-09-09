Ни на что не влияют: в России раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

Роль любовницы и детей Путина четко определена — он не видит в них своих преемников

Алина Кабаева, тайная жена главы России Владимира Путина, не влияет на его решения. Члены семьи Путина пользуются всеми благами, однако не имеют политического веса.

В то же время, Алина Кабаева в последнее время стала чаще появляться в эфире федеральных каналов РФ — от турниров ее имени до премьер фильмов в Пекине. О том, зачем раскручивают любовницу Путина, и имеет ли она влияние на главу Кремля, рассказал политолог Станислав Белковский.

Но даже если считать Кабаеву самым близким человеком к Путину, он не имеет политического влияния. Путин традиционно не допускает членов семьи к делам государства. Они могут пользоваться всеми благами, но не влияют на решения. А идея о преемниках сейчас вообще бессмысленна – Путин ясно дал понять, особенно на параде в Пекине, что его цель – пролонгация собственной жизни. Вопрос преемников может возникнуть не раньше 2030-х Станислав Белковский

Путин не ищет "наследников трона"

Политолог напомнил, что дети Путина и Кабаевой (по данным СМИ у них два сына), не рассматриваются главой РФ как преемники. Во-первых, они еще маленькие, а во-вторых — тема преемника вообще не актуальна для Путина, который никуда не собирается.

Путин физически и биологически консервируется, его образ – это умеренный анабиоз. Поэтому ему не нужно создавать иллюзию, что он "вовлечен в водоворот событий". Напротив, он очень дистанцируется. И точно не будет использовать членов семьи для своего пиара. Это не его стиль Станислав Белковский

Алина Кабаева

Он добавил, что Кабаева конкурент дочерей Путина в борьбе за его внимание. Но это никак не связано с политикой и вопросами преемственности. Дочери главы Кремля не претендуют на роль его преемников, у них другая роль, уверен политолог.

Я никогда не считал, что дочери Путина претендуют на его преемников. Их задача – продление его жизни с помощью генетических технологий. И этого ему достаточно Станислав Белковский

