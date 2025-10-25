Укр

Мечтает выйти замуж за Путина? Как выглядит молоденькая конкурентка Кабаевой фигуристка Загитова

Галина Струс
Алина Загитова может подвинуть Кабаеву из постели Путина Новость обновлена 25 октября 2025, 15:54
Алина Загитова может подвинуть Кабаеву из постели Путина. Фото Телеграф, Getty Images

Девушку называют новой фавориткой президента РФ

Алина Загитова — российская спортсменка, которая достигла значительных результатов в одиночном фигурном катании, в том числе стала Олимпийской чемпионкой в 2018 году. Девушку называют новой фавориткой Путина и потенциальной конкуренткой Алины Кабаевой.

Что стоит знать:

  • Алина Загитова — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию
  • Ее называют новой фавориткой Путина и конкуренткой Кабаевой
  • Спортсменка доверенным лицом Путина на выборах 2018 и 2024 годов

"Телеграф" расскажет, что известно про Алину Загитову и почему появились слухи о том, что Путин положил на нее глаз.

Алина Загитова фото

Что известно о новой фаворитке Путина?

Алина Загитова родилась в Ижевске 18 мая 2002 года, сейчас ей 23 года. И уже в таком молодом возрасте она является одной из самых титулованных спортсменок в истории российского фигурного катания. Девушка получила высшее образование по специальности "Продюсирование и культурная политика".

Алина Загитова фото

Известно, что пока Загитова поставила на паузу профессиональную спортивную карьеру, занялась образованием и работает в разных телепроектах ледовых шоу. Поговаривали, что Алина — любимица Татьяны Навки, которая является женой пресс-секретаря Путина Пескова. Более того, Навку даже называют продюсером Загитовой.

Также в сети есть информация, что молодая фигуристка пробует себя в роли телеведущей на российском телевидении. Кроме того, она была продюсером ледовых шоу "Хранители времени" и "Ассоль".

Алина Загитова фото

Загитова — конкурентка Кабаевой?

В сети есть слухи о том, что Алина Загитова может составить конкуренцию Кабаевой на место любовницы Путина. Более того, поговаривали, что фигуристка мечтает выйти замуж за президента России.

Алина Загитова фото

Такое мнение, в частности, публично выразил японский политолог и профессор Ицуро Накамура. Он также уверен, что Загитова может подвинуть Кабаеву. Политолог также вспомнил инцидент, когда фигуристка поссорилась с журналистом Русланом Имамовым, который фотографировал ее без разрешения. Алина пригрозила ему судами и серьезными связями, требуя удалить фото, что он впоследствии и сделал.

Алина Загитова фото

К слову, о том, что Путин знает о существовании Загитовой и знаком с ней лично, свидетельствуют совместные фото на мероприятии в Кремле. Кроме того, известно, что президент РФ якобы лично поздравляет молодую фигуристку с праздниками и спортивными достижениями.

Алина Загитова и Путин фото

В 2018 и 2024 годах спортсменка также была доверенным лицом Путина на президентских выборах, что является открытым выражением ее поддержки и лояльности к действующей власти. А как-то в разговоре с журналистами Загитова призналась, что сама была бы не против взять интервью у российского лидера.

Алина Загитова и Путин фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она была еще по сути ребенком.

