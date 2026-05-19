Это те самые "боевые комары": россиян грызут опасные насекомые-мутанты (видео)

От укуса этих "невидимок" появляется тяжёлая аллергическая реакция

В России жалуются на появление загадочных комаров-мутантов, которые кошмарят жителей Володарского района Нижнего Новгорода. В сети уже смеются и шутят, что в дело вступили те самые "боевые комары" из якобы биолабараторий, которые "создают" специально выведенных насекомых для атак на Россию.

В сюжете местного телеканала рассказали, что одной из жертв необычных комаров стал ребенок. Его мелкие вредители искусали настолько сильно, что потребовалась срочная медицинская помощь, так как произошла тяжёлая аллергическая реакция и отёк Квинке.

И это происходит не в джунглях Амазонии, а самом обычном дворе многоэтажного дома, где коммунальщини годами не откачивали воду из подвалов. Как результат — там завелись бесцветные комары, которые теперь держать в страхе весь дом.

В комментариях под видео набралось большое колиество с забавными комментариями, в которых люди вспоминают ту самую теорию заговора о выведении "боевых комаров" в якобы украинских лабораториях.

"Это те самые боевые комары, как и боевые хомяки прогрызшие дамбу"

"По всей видимости, украинская лаборатория с комарами базируется в обычном подвале РФ"

"Комары из биолабораторий"

"Вот вам и биологическое оружие из биолабораторий. Ну, кто ещё не верит?"

"Вот они..биолаборатории .Оказывается не в Украине ,а в Нижнем"

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Комментарии под видео о комарах на YouTube

Что за мем про "боевых комаров"

С начала полномасштабной войны в Украине Россия нередко вбрасывала в сеть разного рода фейки. Одним из них, и одним из самых абсурдных, был фейк о секретной биолаборатории на территории Украины, где якобы намерено заражают птиц и насекомых, дабы потом те нападали на россиян.

К примеру, в марте 2022 года одном из населенных пунктов РФ жители многоэтажного дома разместили при входе в подъезд объявления для соседей с просьбой прекратить подкармливать голубей, ведь именно этих птиц американцы заражают чрезвычайно опасными болезнями в украинских биолабораториях, чтобы в дальнейшем те убивали россиян, евреев и армян.

Объявление на одном из домов в Белгороде

Но на этом история не закончилась, поскольку уже в октябре того же года постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что российские захватчики "обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

"В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего "заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника", — заявлял он.

Кроме того Небензя врал, что РФ получила какие-то в документы о "распространении опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов.

Затем весной 2023 года россияне пошли дальше в своих абсурдных теориях заговора и придумали, что США якобы возобновили программу строительства "биолабораторий" в нашей стране.

"Соединенные Штаты после паузы, связанной с проведением военной "спецоперации" в Украине, возобновили одну из военно-биологических программ на территории этой страны", — говорят в Минобороны.

Более того, агрессоры придумали, что американцы даже расширяют формат подготовки украинских биологов, а в связи с этим там теперь опасаются новой угрозы.

"Есть риск распространения опасных патогенов в районах биолабораторий, подконтрольных США", — отметил начальник войск РХБЗ Кириллов.

Тогда народный депутат Алексей Гончаренко иронично заявил, что уже побывал в одной из новых биолабораторий и в шутку сказал, что вскоре Украина планирует возобновить и производство боевых комаров, от укуса, которых россияне будут забывать вкус борща.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне сняли абсурдный пропагандистский фильм, в котором во время оккупации Авдеевки на Донетчине, российские захватчики якобы нашли "биолабораторию НАТО", из которой якобы вырвался страшный зомби-вирус. Теми же "зомби" в фильме выступают бойцы Вооруженных сил ВСУ.