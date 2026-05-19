Укр

Это те самые "боевые комары": россиян грызут опасные насекомые-мутанты (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Насекомые атакуют жителей Нижнего Новгорода
Насекомые атакуют жителей Нижнего Новгорода. Фото Коллаж "Телеграфа"

От укуса этих "невидимок" появляется тяжёлая аллергическая реакция

В России жалуются на появление загадочных комаров-мутантов, которые кошмарят жителей Володарского района Нижнего Новгорода. В сети уже смеются и шутят, что в дело вступили те самые "боевые комары" из якобы биолабараторий, которые "создают" специально выведенных насекомых для атак на Россию.

В сюжете местного телеканала рассказали, что одной из жертв необычных комаров стал ребенок. Его мелкие вредители искусали настолько сильно, что потребовалась срочная медицинская помощь, так как произошла тяжёлая аллергическая реакция и отёк Квинке.

И это происходит не в джунглях Амазонии, а самом обычном дворе многоэтажного дома, где коммунальщини годами не откачивали воду из подвалов. Как результат — там завелись бесцветные комары, которые теперь держать в страхе весь дом.

В комментариях под видео набралось большое колиество с забавными комментариями, в которых люди вспоминают ту самую теорию заговора о выведении "боевых комаров" в якобы украинских лабораториях.

  • "Это те самые боевые комары, как и боевые хомяки прогрызшие дамбу"
  • "По всей видимости, украинская лаборатория с комарами базируется в обычном подвале РФ"
  • "Комары из биолабораторий"
  • "Вот вам и биологическое оружие из биолабораторий. Ну, кто ещё не верит?"
  • "Вот они..биолаборатории .Оказывается не в Украине ,а в Нижнем"
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube
Комментарии под видео о комарах на YouTube

Что за мем про "боевых комаров"

С начала полномасштабной войны в Украине Россия нередко вбрасывала в сеть разного рода фейки. Одним из них, и одним из самых абсурдных, был фейк о секретной биолаборатории на территории Украины, где якобы намерено заражают птиц и насекомых, дабы потом те нападали на россиян.

К примеру, в марте 2022 года одном из населенных пунктов РФ жители многоэтажного дома разместили при входе в подъезд объявления для соседей с просьбой прекратить подкармливать голубей, ведь именно этих птиц американцы заражают чрезвычайно опасными болезнями в украинских биолабораториях, чтобы в дальнейшем те убивали россиян, евреев и армян.

Объявление на одном из домов в Белгороде
Объявление на одном из домов в Белгороде

Но на этом история не закончилась, поскольку уже в октябре того же года постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что российские захватчики "обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

"В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего "заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника", — заявлял он.

Кроме того Небензя врал, что РФ получила какие-то в документы о "распространении опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов.

Затем весной 2023 года россияне пошли дальше в своих абсурдных теориях заговора и придумали, что США якобы возобновили программу строительства "биолабораторий" в нашей стране.

"Соединенные Штаты после паузы, связанной с проведением военной "спецоперации" в Украине, возобновили одну из военно-биологических программ на территории этой страны", — говорят в Минобороны.

Более того, агрессоры придумали, что американцы даже расширяют формат подготовки украинских биологов, а в связи с этим там теперь опасаются новой угрозы.

"Есть риск распространения опасных патогенов в районах биолабораторий, подконтрольных США", — отметил начальник войск РХБЗ Кириллов.

Тогда народный депутат Алексей Гончаренко иронично заявил, что уже побывал в одной из новых биолабораторий и в шутку сказал, что вскоре Украина планирует возобновить и производство боевых комаров, от укуса, которых россияне будут забывать вкус борща.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне сняли абсурдный пропагандистский фильм, в котором во время оккупации Авдеевки на Донетчине, российские захватчики якобы нашли "биолабораторию НАТО", из которой якобы вырвался страшный зомби-вирус. Теми же "зомби" в фильме выступают бойцы Вооруженных сил ВСУ.

Теги:
#Россия #Комары #Нижний Новгород #боевые комары #биолаборатория