Россия атаковала ракетами центр Прилук: где это город и чем он важен (фото и карта)

Весной РФ уже била по полиции и горсовету

Россия ударила баллистической ракетой по Прилукам в Черниговской области. Взрыв раздался в центре города. Есть погибшие и пострадавшие.

В Черниговской ОВА сообщают, что в настоящее время известно о двух погибших. Еще по меньшей мере 17 человек получили ранения, среди них 14-летний подросток. Целью атаки россиян явилось одно из предприятий. Поврежден торговый центр, супермаркет и пожарная техника. Удар случился в 10 утра. Полиция также сообщает о поврежденных автомобилях.

Последствия ракетной атаки в Прилуках/ Фото: Национальная полиция Украины

Что важного находится в Прилуках

Прилуки — небольшой город, в котором живет более 50 тысяч человек. Вблизи него проходит важная трасса Н-07 из Киева на Сумы и дальше в Россию. Также, не в самих Прилуках, а в 5 километрах от города находится стратегический аэродром, не функционирующий по прямому назначению. Здесь базировались Ту-160. В 1999 году Украина передала их России в обмен на погашение долгов за потребленный российский газ.

Россия активно бьет по Прилукам этой весной — 20 апреля дроны-камикадзе попали в районный отдел полиции, а 7 апреля ударными БПЛА было повреждено здание городского совета.

