Придется надевать шубы на футболки: в Днепре может резко испортиться погода накануне лета

Настоящего тепла придется подождать

Погода в Днепре может резко испортиться в последние дни весны. Лето жители города встретят под прохладу.

Такие данные приводят синоптики сайта ventusky. "Телеграф" подробнее расскажет о погоде.

Прощальный аккорд жары и резкий перелом

Последним по-настоящему жарким днем этого мая станет 23 мая. В субботу столбики термометров в Днепре еще поднимутся до комфортабельных +28 °C днем.

Погода в Днепре 23 мая.

Уже в воскресенье, 24 мая, погода начнет стремительно ухудшаться. По данным синоптического радара Ventusky, именно в этот день на Днепропетровщину налетит мощный дождливый фронт. Карта осадков четко демонстрирует густую зону грозовых облаков, которая накроет регион — местами прогнозируется до 4.1 мм осадков. Вместе с дождями придет и первая волна похолодания: днем температура упадет до +21 °C, хотя ночь еще остается относительно теплой — около +18 °C.

Дожди в Днепре и области 23 мая.

Динамика похолодания

После того, как дождливый фронт покинет город, осадки прекратятся, но холодный воздух задержится в Днепре надолго. Столбики термометров уверенно будут ползти вниз:

25 мая: ночью ожидается +17 °C , днем воздух прогреется до +25 °C .

ночью ожидается , днем воздух прогреется до . 26 мая: ночная температура снизится до +15 °C , а днем будет не выше +19 °C .

ночная температура снизится до , а днем будет не выше . 27 мая: станет самым холодным днем недели. Ночью +10 °C, а дневной максимум составит скромные +16 °C.

Каким будет старт лета

В период с 28 мая по 1 июня в Днепре сохранится свежая и прохладная погода. В эти дни погода ночью будет от +11 до +14 °C. Днем

от +19 °C до +23 °C.

Прогноз Укргидрометцентра

Официальные данные Украинского гидрометцентра подтверждают прогноз резкого похолодания в Днепре в конце мая. По данным синоптиков, после пиковых +29 °C в пятницу, 22 мая, уже в субботу город накроют дожди, а температура упадет до +22 °C. Настоящий температурный обвал произойдет в середине следующей недели: 26 и 27 мая дневные показатели снизятся до +13…+15 °C, а ночная температура упадет до почти осенних +10 °C. Кроме того, с 25 по 28 мая в городе будет ежедневно дождь, что лишь усилит чувство холода перед стартом лета.

