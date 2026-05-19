Це ті самі "бойові комарі": росіян гризуть небезпечні комахи-мутанти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Від укусу цих "невидимок" з’являється важка алергічна реакція
У Росії скаржаться на появу загадкових комарів-мутантів, які кошмарять мешканців Володарського району Нижнього Новгорода. У мережі вже сміються і жартують, що у справу вступили ті самі "бойові комарі" з нібито біолабараторій, які "створюють" спеціально виведених комах для атак на Росію.
У сюжеті місцевого телеканалу розповіли, що однією з жертв незвичайних комарів стала дитина. Її дрібні шкідники покусали настільки сильно, що знадобилася термінова медична допомога, оскільки відбулася важка алергічна реакція та набряк Квінке.
І це відбувається не в джунглях Амазонії, а у звичайному дворі багатоповерхового будинку, де комунальщини роками не відкачували воду з підвалів. Як результат — там завелися безбарвні комарі, які тепер тримають у страху весь будинок.
У коментарях під відео набралася велика кількість із кумедними коментарями, в яких люди згадують ту саму теорію змови про виведення "бойових комарів" у нібито українських лабораторіях.
- "Це самі бойові комарі, як і бойові хом’яки, що прогризли дамбу"
- "Мабуть, українська лабораторія з комарами базується у звичайному підвалі РФ"
- "Комари з біолабораторій"
- "Ось вам і біологічна зброя з біолабораторій. Ну, хто ще не вірить?"
- "Ось вони.. біолабораторії. Виявляється не в Україні, а в Нижньому"
Що за мем про "бойових комарів"
З початку повномасштабної війни в Україні Росія нерідко вкидала в мережу різноманітні фейки. Одним із них, і одним із найабсурдніших, був фейк про секретну біолабораторію на території України, де нібито можуть заражати птахів і комах, щоб ті потім нападали на росіян.
Наприклад, у березні 2022 року в одному з населених пунктів РФ жителі багатоповерхового будинку розмістили при вході в під’їзд оголошення для сусідів з проханням припинити підгодовувати голубів, адже саме цих птахів американці заражають надзвичайно небезпечними хворобами в українських біолабораторіях, щоб надалі ті вбивали росіян.
Але на цьому історія не закінчилася, оскільки вже в жовтні того ж року постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що російські загарбники виявили в Україні безпілотники, які можуть поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами.
"Згідно з описом такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів — переносників інфекцій і вивільняє їх. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань. У поясненні прямо підкреслюється, що заражений військовослужбовець буде не здатний виконувати поставлені перед ним завдання, внаслідок чого "захворювання може бути ціннішим військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння і військова техніка", — заявляв він.
Крім того Небензя брехав, що РФ отримала якісь документи про "поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, у тому числі високопатогенного грипу і хвороби Ньюкасла, і кажанів, у тому числі здатних інфікувати людину збудників чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів.
Потім навесні 2023 року росіяни пішли далі у своїх абсурдних теоріях змови та вигадали, що США нібито відновили програму будівництва "біолабораторій" у нашій країні.
"Сполучені Штати після паузи, пов’язаної з проведенням військової "спецоперації" в Україні, відновили одну із військово-біологічних програм на території цієї країни", — кажуть у Міноборони.
Більше того, агресори вигадали, що американці навіть розширюють формат підготовки українських біологів, а у зв’язку з цим там тепер побоюються нової загрози.
"Є ризик поширення небезпечних патогенів у районах біолабораторій, підконтрольних США", — зазначив начальник військ РХБЗ Кирилів.
Тоді народний депутат Олексій Гончаренко іронічно заявив, що вже побував в одній із нових біолабораторій і жартома сказав, що незабаром Україна планує відновити і виробництво бойових комарів, від укусу яких росіяни забуватимуть смак борщу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни зняли абсурдний пропагандистський фільм, у якому під час окупації Авдіївки на Донеччині російські загарбники нібито знайшли "біолабораторію НАТО", з якої нібито вирвався страшний зомбі-вірус. Тими самими "зомбі" у фільмі виступають бійці Збройних сил ЗСУ.