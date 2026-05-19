"Черный список" АМКУ не помешал. Как львовский предприниматель выигрывает миллионные тендеры на уборку

Татьяна Крутякова
Тендеры на уборку Новость обновлена 19 мая 2026, 10:40
Предприниматель живет в США, но продолжает зарабатывать в Украине

Даже сфера уборки может стать основой для тендерных махинаций и многочисленных расследований. Так, львовский предприниматель Сергей Козолуп создал целую "империю уборки", которая получает главные тендеры от государства и немалые средства.

Свой бизнес Козолуп начал в 2007 году во Львове. Сначала его клининговая компания обслуживала частные дома, но затем масштабировалась и перешла к государственным контрактам. "Cleaning Pro Group" занимается комплексным обслуживанием недвижимости. Среди услуг уборка, охрана и даже борьба с вредителями. Долгое время именно компании Козолупа выиграют тендеры на уборку государственных учреждений: Нацбанка, Укрэнерго, Укрзализныци, Счетной палаты и министерств.

В ЧП "Клининг-Про" сумма исполненных государственных договоров, согласно данным Opendatabot, составила 548,2 млн грн. Крупнейшие клиенты: НБУ (179,2 млн грн), Счетная палата (49,6 млн грн), "Укрпочта" (34,1 млн грн), "Укрэнерго" (32,9 млн грн).

Эта фирма фактически существовала в результате уборки в госсекторе. Однако в 2026-м количество государственных тендеров стремительно упало (см. график). Если, согласно данным YouControl, в 2025 году компания получила 67,1 млн грн из бюджета, то в 2026-м – всего 5,6 млн грн.

И именно ЧП "Клининг-Про" попало в "черный список" АМКУ из-за сговора в тендерах. Однако это не помешало предпринимателю создать новую компанию ООО "Клининг О" и обходить санкции. Обе компании официально принадлежат Козолупу, а последняя продолжает выигрывать тендеры.

Кроме того, имя предпринимателя фигурирует в деле "виртуальной" уборки. Где компания выиграла тендер на уборку и обслуживание таможни, а на самом деле этим занимались сами таможенники или местные жители за наличные деньги. Это дело так и не довели до конца, его закрыли из-за окончания сроков расследования, а не из-за отсутствия доказательств.

Выходит, что компании Козолупа, несмотря на уголовные производства, "черный список" АМКУ так и продолжают получать государственные тендеры. Хотя сам предприниматель, по последним данным, проживает в США, где развивает бизнес. Однако украинские компании продолжают приносить ему доход, так только в 2026 году одна из его фирм получила подряды на сумму более 131,9 млн грн.

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время закон наказывает только фирмы, юридические лица, а не их владельцев. Поэтому Козолуп имеет возможность открывать новые компании и продолжать выигрывать крупнейшие тендеры, хотя официально зафиксированы нарушения и уголовные производства за плечами.

