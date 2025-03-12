По сюжету россияне должны отправиться на остров Хортица

На оккупированной Донетчине захватчики сняли очередной пропагандистский фильм, который они планируют замаскировать под комедийную драму. В основе сюжета – четверо актеров театра, отправляющихся на захваченную россиянами территорию, чтобы вернуть девушку друга.

Об этом сообщила российская журналистка и медиатехнолог Екатерина Агранович, уроженка Константиновки, против которой Служба безопасности Украины открыла уголовные производства. Медийница создает контент, направленный на поддержку войны и государства-агрессора. Кроме того, она была доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2024 году.

По сюжету ленты, во время оккупации Авдеевки на Донетчине, российские войска нашли "биолабораторию НАТО", из которой якобы вырвался страшный зомби-вирус. Теми же "зомби" в фильме выступают бойцы Вооруженных сил ВСУ, что видно по желтой ленте на форме актеров.

Пропагандистская драма предполагает, что главные герои фильма должны отправиться на остров Хортица в Запорожье, чтобы найти противоядие и "спасти мир". Промо-ролик наполнен попытками героизировать россиян в глазах зрителей простым тропом борьбы против очевидного "зла".

Между тем из-за российского "освобождения", вся городская инфраструктура Авдеевки была полностью уничтожена, а жилищный фонд города был разрушен на 80% – только 19 многоэтажек можно восстановить, хотя работ в этом направлении в городе не было заметно. По данным оккупационных "администраций", в Авдеевке остается более 700 человек. До вторжения в населенном пункте проживало 32 843 человека.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что студия "Квартал 95" выпустила первый тизер фильма "Раша Гудбай". В ней говорится о журналистке из Горловки, которая 10 лет жила в оккупации и стала распространять "русский мир". Однако судьба сложилась так, что женщина попала в Ужгород. Тизер уже вызвал возмущение в обществе.