Усик - Верховен: как посмотреть бой в Украине (инструкция)

Детальное руководство для просмотра шоу бокса Усик — Верховен в Украине

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится чемпионский бой Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Поединок покажут в Украине сразу на нескольких платформах.

Что нужно знать

Усик проведет бой с кикбоксером Верховеном по правилам бокса

В Украине поединок покажут kyivstar.tv и DAZN

Стоимость просмотра составляет от 50 грн

Посмотреть чемпионский бой Усик — Верховен в Украине можно на медиа-сервисах kyivstar.tv и DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

На kyivstar.tv будет украиноязычная трансляция, на DAZN — англоязычная. Добавим, что украинская медиа-платформа предлагает посмотреть поединок по подписке "Премиум HD" (от 99 до 200 грн за месяц в зависимости от количества месяц подписки). Для этого необходимо бесплатно зарегистрироваться на платформе.

После входа в учетную запись можно перейти во вкладку "Спорт" и выбрать "Главный бой года Усик — Верховен". Платформа предложит выбрать пакет, чтобы посмотреть вечер бокса.

Если вы зарегистрировались под номером мобильного оператора "Киевстар", то вам предложат посмотреть поединок по подписке "Плюс" за 50 грн/месяц. Если на вашем счету в "Киевстаре" есть необходимая для оплаты сумма, то услуга подключится. Если нет, то платформа предложит пополнить счет через официальный сайт или приложение на смартфоне.

Если вы вошли под номером другого оператора, то платформа предложит вам посмотреть бой Усик — Верховен в пакете "Премиум HD" и "Благотворительный" (от 99 грн/месяц). В этом случае оплата производится банковской картой. Необходимые данные заполняются в профиле на сайте в разделе "Платіжні дані".

Далее следует перейти по ссылке "Додати нову картку" и заполнить соответствующие данные.

После успешной оплаты у вас откроется доступ к прямой трансляции шоу Усик — Верховен.

Кроме того, шоу Усик — Верховен покажет в Украине платформа DAZN. Стоимость просмотра составит 830 грн либо 913 грн в зависимости от подписки.

Оплата производится тремя способами: банковская карта, PayPal и Google Pay. Через 7 дней DAZN переведет вас на подписку DAZN Standart за 370 грн/месяц. Отменить подписку можно в любое время до окончания пробного периода.

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине, а украинец является безоговорочным фаворитом поединка и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.