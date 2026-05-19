В Украине могут снизить мобилизационный возраст? В Офисе президента анонсировали изменения

Резких перемен пока не планируют

Вопрос снижения мобилизационного возраста или изменения правил выезда за границу не рассматривается в рамках реформы мобилизации. В то же время, ищут возможности упростить и улучшить процесс привлечения украинцев в армию.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса "24 Канала". Он подчеркнул, что законодатели не планируют радикальные изменения, но в процессе мобилизации планируют улучшения для украинцев.

По словам Палисы, никаких радикальных шагов в изменениях подхода к мобилизации не предвидится. В частности, речь не идет о снижении мобилизационного возраста или изменениях правил выезда для мужчин 18–24 лет.

"Пока вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничен выезда за границу не рассматривается. Все будет зависеть от ситуации на фронте, но по состоянию на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не обсуждается на уровне оценки рисков", — подчеркнул бригадный генерал.

С какого возраста в Украине могут мобилизовать мужчину

Общий мобилизационный возраст для мужчин в Украине составляет от 25 до 60 лет. Однако вопрос о снижении мобилизационного возраста обсуждается с начала полномасштабной войны. Власти Украины против такого шага, хотя американские партнеры неоднократно к этому призывали.

Снижать призывной возраст ниже 25 лет не планируется, однако для парней 18-24 лет есть возможность мобилизоваться на год по контракту с выгодными условиями. "Контракт 18-24" — это программа добровольной военной службы для украинцев в возрасте 18-24 лет, которая предлагает годовой контракт с единовременной выплатой 1 млн грн и другими преимуществами.

Кто из мужчин имеет право на выезд за границу

Во время военного положения мужчинам призывного возраста запрещено покидать пределы Украины. Однако в августе 2025 ребятам 18-22 лет разрешили выезд из Украины.

Кто из мужчин имеет право на выезд. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Также право на выезд имеют следующие категории:

мужчины младше 23 и старше 60 лет

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне

мужчины, исключенные из военного учета

мужчины, имеющие инвалидность I, II, III групп

мужчины, сопровождающие лицо с инвалидностью I или II группы

многодетные мужчины, имеющие трое или более несовершеннолетних детей

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей

мужчины, сопровождающие больных детей

военные, выезжающие за границу на лечение, реабилитацию или обучение

мужчины определенных профессий при соблюдении условий выезда: водители, железнодорожники и моряки, волонтеры, спортсмены, работники медиа, стратегических и информационных коммуникаций

другие определенные категории мужчин

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что предлагает законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации". Что может измениться для украинцев.