В Украине могут снизить мобилизационный возраст? В Офисе президента анонсировали изменения
Резких перемен пока не планируют
Вопрос снижения мобилизационного возраста или изменения правил выезда за границу не рассматривается в рамках реформы мобилизации. В то же время, ищут возможности упростить и улучшить процесс привлечения украинцев в армию.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса "24 Канала". Он подчеркнул, что законодатели не планируют радикальные изменения, но в процессе мобилизации планируют улучшения для украинцев.
По словам Палисы, никаких радикальных шагов в изменениях подхода к мобилизации не предвидится. В частности, речь не идет о снижении мобилизационного возраста или изменениях правил выезда для мужчин 18–24 лет.
"Пока вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничен выезда за границу не рассматривается. Все будет зависеть от ситуации на фронте, но по состоянию на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не обсуждается на уровне оценки рисков", — подчеркнул бригадный генерал.
С какого возраста в Украине могут мобилизовать мужчину
Общий мобилизационный возраст для мужчин в Украине составляет от 25 до 60 лет. Однако вопрос о снижении мобилизационного возраста обсуждается с начала полномасштабной войны. Власти Украины против такого шага, хотя американские партнеры неоднократно к этому призывали.
Снижать призывной возраст ниже 25 лет не планируется, однако для парней 18-24 лет есть возможность мобилизоваться на год по контракту с выгодными условиями. "Контракт 18-24" — это программа добровольной военной службы для украинцев в возрасте 18-24 лет, которая предлагает годовой контракт с единовременной выплатой 1 млн грн и другими преимуществами.
Кто из мужчин имеет право на выезд за границу
Во время военного положения мужчинам призывного возраста запрещено покидать пределы Украины. Однако в августе 2025 ребятам 18-22 лет разрешили выезд из Украины.
Также право на выезд имеют следующие категории:
- мужчины младше 23 и старше 60 лет
- мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне
- мужчины, исключенные из военного учета
- мужчины, имеющие инвалидность I, II, III групп
- мужчины, сопровождающие лицо с инвалидностью I или II группы
- многодетные мужчины, имеющие трое или более несовершеннолетних детей
- мужчины, самостоятельно воспитывающие детей
- мужчины, сопровождающие больных детей
- военные, выезжающие за границу на лечение, реабилитацию или обучение
- мужчины определенных профессий при соблюдении условий выезда: водители, железнодорожники и моряки, волонтеры, спортсмены, работники медиа, стратегических и информационных коммуникаций
- другие определенные категории мужчин
Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что предлагает законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации".