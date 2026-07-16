Энгельс-2 атаковали после большого перерыва. Что известно об одной из главных баз стратегической авиации России
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Именно отсюда Россия регулярно поднимает бомбардировщики для ракетных атак по Украине.
Утром 16 июля Саратовскую область России атаковали беспилотники. По предварительным данным, под удар попал стратегический аэродром "Энгельс-2" в городе Энгельс, где базируется дальнобойная авиация РФ.
О взрывах и обилии дронов сообщили жители Саратова и Энгельса. Геолокация опубликованных видео показывает, что удары были нанесены непосредственно по территории авиабазы "Энгельс-2", пишет Exilenova+.
Также появились кадры пожара на территории аэродрома Энгельса. Официальную информацию о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.
"Аэродром "Энгельс-2" — одна из самых ценных целей для украинских беспилотников. Именно здесь базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет по территории Украины. Кроме самолетов, на базе расположены склады боеприпасов, топливная инфраструктура и объект.
Энгельс расположен примерно в 650-700 километрах от границы Украины. Аэродром защищен множеством средств противовоздушной обороны.
Последний раз об успешной атаке на "Энгельс-2" сообщалось в марте 2026 года. Тогда Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому и другим военным объектам Саратовской области. По данным украинской стороны, было повреждено техническое оборудование и самолеты на авиабазе, а также поражен нефтеперерабатывающий завод и топливную базу.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских дальнобойных санкциях по российским нефтеперерабатывающим заводам. Дронам удалось преодолеть даже когда ПВО вокруг Москвы.