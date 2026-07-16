Енгельс-2 атакували після великої перерви. Що відомо про одну з головних баз стратегічної авіації Росії

Саме звідси Росія регулярно підіймає бомбардувальники для ракетних атак по Україні

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Уранці 16 липня Саратовську область Росії атакували безпілотники. За попередніми даними, під удар потрапив стратегічний аеродром "Енгельс-2" у місті Енгельс, де базується далекобійна авіація РФ.

Про вибухи та велику кількість дронів повідомили жителі Саратова та Енгельса. Геолокація опублікованих відео вказує, що удари були завдані безпосередньо по території авіабази "Енгельс-2", пише Exilenova+.

Приблизні місця ударів по аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом/ Колаж "Телеграф", джерело: Exilenova+

Також з'явилися кадри пожежі на території аеродрому в Енгельсі. Офіційної інформації про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднила.

"Аеродром "Енгельс-2" є однією з найцінніших цілей для українських безпілотників. Саме тут базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет по території України. Крім літаків, на базі розташовані склади боєприпасів, паливна інфраструктура та об'єкти забезпечення польотів.

Енгельс розташований приблизно за 650–700 кілометрів від кордону України. Аеродром захищений великою кількістю засобів протиповітряної оборони.

Востаннє про успішну атаку на "Енгельс-2" повідомлялося у березні 2026 року. Тоді Сили оборони України завдали ударів по аеродрому та інших військових об'єктах Саратовської області. За даними української сторони, було пошкоджено технічне обладнання та літаки на авіабазі, а також уражено нафтопереробний завод і паливну базу.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські далекобійні санкції по російських нафтопереробних заводах. Дронам вдалось подолати навіть коли ППО навколо Москви.