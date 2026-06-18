Где были удары по НПЗ в Москве: результаты атаки показали на карте

Небо над российской столицей затянуло густым дымом

Украина второй раз за июнь поразила Московский нефтеперерабатывающий завод. В сети уже показали карту поврежденных участков.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, 18 июня произошло повторное попадание по Московскому НПЗ — крупнейшему предприятию такого типа в регионе.

На карте пораженных объектов видно, что произошло по меньшей мере 7 точных попаданий на территории завода. Одно из них пришлось по бочке с горючими, которая эффектно сдетонировала.

Пораженные объекты НПЗ на карте

Точные последствия атаки пока не известны, но, учитывая фото и видео, можно предположить, что НПЗ не скоро возобновит свою работу. Кроме того, через несколько часов после попаданий Москву накрыл густой черный дым, погрузив российскую столицу во тьму.

Задымление в Москве

Детонация бочки на МНПЗ

Последствия удара по НПЗ в Москве

Последствия удара по НПЗ в Москве

Последствия удара по НПЗ в Москве

Что известно о МНПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ. Расположено в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Завод обеспечивает до 40-50% потребностей московского региона в бензине и дизельном топливе. Перерабатывает около 11-11,6 млн тонн нефти в год.

Атаки в июне 2026 года:

16 июня: Атака дронов вызвала масштабный пожар. Была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-6, которая является ключевым звеном первичной переработки сырой нефти. После этого предприятие приостановило производство.

Атака дронов вызвала масштабный пожар. Была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-6, которая является ключевым звеном первичной переработки сырой нефти. После этого предприятие приостановило производство. 18 июня: Завод повторно атаковали беспилотники, зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Иркутской области России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Именно эти самолеты используют россияне для нанесения ударов по Украине ракетами Х-22/Х-32.