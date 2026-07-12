Всё в дыму и огне: дроны подожгли один из крупнейших НПЗ РФ, появились эпичные видео

Вероятно, была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5

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В Самарской области России после ночной атаки дронами проищошел масштабный пожар на одном из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли — Сызранском НПЗ.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Вместе с тем паблики публикуют множество фото и видео с места происшествия.

Вероятно, на заводе была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, обеспечивающая до 30% первичной переработки завода.

Для справки: Это крупная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расшифровывается как ЭлектрОбессоливающая установка + Атмосферно-Вакуумная Трубчатка, а цифра "5" указывает на ее производительность (например, 3,5 млн тонн нефти в год).

Как сообщают в сети, удар мог быть нанесен дальнобойным беспилотником FP-1, который фактически стал аналогом российско-иранского "Шахеда", но значительно дешевле.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод — российский завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть". Он занимается переработкой сырой нефти в нефтепродукты, производством моторных топлив (бензина и дизельного топлива), выпуском авиакеросина, производством мазута, битума, сжиженных газов, масел и других нефтепродуктов.

Сызранский НПЗ

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов региона. К тому, завод является стратегически важныи объектом топливно-энергетического комплекса, обеспечивающий:

гражданский транспорт,

промышленность,

авиацию,

частично — экспортные поставки.

К слову, Сызранский НПЗ находится на расстоянии более 800 км от украинской границы.

Стоит добавить, что этот нефтеперерабатывающий завод уже был несколько раз атакован:

В 2024 году, завод был атакован БпЛА Украины и временно приостановил свою работу.

В 2025 году завод повторно был атаковал БпЛА Украины.

В 2026 году в апреле были нанесены удары по НПЗ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из крупнейших НПЗ России оказался под атакой Украины. Дроны пролетели более 2500 км.