"У войны нет женского лица? Украинские женщины не могут с этим согласиться!" В Мексике проходит выставка украинского плаката "Женское лицо войны".

Война имеет женское лицо также

Во Французском Доме в Мехико открылась выставка девяти украинских художниц-плакатисток "The Womanly Face of War" от Sunseed Art. Каждый из плакатов рассказывает истории украинских женщин во время войны, а также истории самих художниц.

"У войны нет женского лица" – сказала Нобелевская лауреатка из Беларуси Светлана Алексиевич.

"Мы не можем с ней согласиться, потому что каждый день видим много женских лиц на этой войне. Это и женщины-военные, и волонтеры, и матери, которые заботятся о своих детях и семьях, и женщины, ожидающие с войны своих мужей, сыновей, братьев, дочерей. Это женщины, которые живут свою ежедневную рутину между обстрелами, блекаутами, а еще поддерживают других и верят в Победу. — прокомментировала куратор выставки, украинская художница и соучредитель Sunseed Art Олеся Драшкаба. – Для нас было очень важно рассказать о нашей войне в Мексике именно из-за искусства и истории наших женщин, потому что это с одной стороны далекая страна, на которую сильно влияет российская пропаганда, а с другой – это страна с мощными женскими движениями и с большой художественной историей. Я очень благодарна нашим партнерам – Украинскому посольству в Мексике, Французском культурном центре в Мехико, Украинском институте, Фонде "Возрождение" и Resilient Ukraine. Мне кажется, что именно такая выставка как The Womanly Face of War даст нам такие важные сегодня рефлексии и возможность мексиканскому зрителю почувствовать понимание, эмпатию и солидарность".

Куратор выставки Олеся Драшкаба

Выставку открыли посол ЕС в Мексике господин Жерома Оден и послыня Украины в Мексике Оксана Драмарецкая.

Открытие выставки

Открытие выставки

Открывая выставку, Готье Миньо сказал, что "российское вторжение в Украину несколько абстрактно для общественности Мексики и Латинской Америки, поэтому высказывания художников о ежедневной реальности, которой они живут, и то, как они реагируют на эту войну, создает более гуманную сторону, которая может трогать и говорить с мексиканской общественностью больше, чем геополитические дискуссии".

"В начале третьего года полномасштабной российской агрессии, когда сотни украинских деятелей культуры — поэтов, писателей, художников, интеллектуалов — с оружием в руках отстаивают свободу творить и жить в Украине, защищают саму возможность для украинцев быть свободными, часто жертвуя своей жизнью, очень важно, чтобы голоса украинских художников были представлены во всех уголках планеты.

Миссия представления таких голосов через выставку "Женское лицо войны" в Мексике — это миссия строить мосты солидарности с глобальной аудиторией через совместное переосмысление важности свободы для реализации женщины, ограничений и шрамов, которые в женские судьбы приносит с собой война, призыв к солидарности с людьми во всем мире, с женщинами в Мексике, ведь все, кто ценит свободу, должны сегодня выбирать быть сегодня на стороне Украины и помогать украинской победе", — прокомментировала Наталья Попович, соучредитель Resilient Ukraine и Sunseed Art.