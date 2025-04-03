"Будет бум": Трамп грезит процветанием после введения пошлин, но что действительно происходит на рынке

Несмотря на все, президент США прогнозирует процветание

Дональд Трамп уверяет, что состояние рынка сейчас очень хорошее, а впереди – настоящий экономический бум. Такими оптимистичными прогнозами президент США поделился после введения новых пошлин против торговых партнеров.

"На рынке все идет очень хорошо", "будет бум", — цитирует слова Дональда Трампа в своем сообщении Clash Report. Однако на самом деле эта оценка резко контрастирует с реальной ситуацией на мировых биржах.

После оглашения президентом США новой таможенной политики биржевые показатели стремительно обвалились. В четверг, 3 апреля почти все ключевые финансовые площадки мира продемонстрировали значительное падение.

Американский индекс Nasdaq потерял 3,2% в фьючерсах. Не лучше ситуация и в Европе, где индексы упали почти на 2%. Японский Nikkei опустился до восьмимесячного минимума, потеряв сразу 3% стоимости.

Удар по карману ощутили и технологические компании США. Apple за один день потеряла более 240 миллиардов долларов рыночной стоимости, а ее акции подешевели на 7%. Чипмейкер Nvidia также в минусе – минус 5,6% капитализации или около 153 млрд долларов.

Инвесторы начали искать "тихие гавани" для своих денег. Цена золота установила новый исторический рекорд, превысив 3160 долларов за унцию. Японская валюта укрепилась более чем на процент – до 147,29 иены за доллар.

Финансовые эксперты теперь считают, что Центральный банк США может снизить кредитные ставки. Удивительно, но это происходит именно тогда, когда новые пошлины почти точно повысят цены на товары для американцев.

Государственные ценные бумаги США также теряют привлекательность – их доходность снизилась до самого низкого уровня за последние пять месяцев и составляет всего 4,04%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американский фондовый рынок потерял почти 2 триллиона долларов в считанные минуты после подписания Дональдом Трампом указа о пошлинах. А часть стран, в которые экспортируется американская продукция, заявили о готовности вводить ответные пошлины.