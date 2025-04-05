Могут ли мобилизовать, если у вас больные легкие
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Есть исключения для людей с туберкулезом
Освобождение или отсрочку от мобилизации можно получить из-за серьезных заболеваний. В частности, это касается болезней органов дыхания.
"Телеграф" рассказывает, с какими недугами не мобилизуют. Согласно приказу Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания военнообязанных непригодными к службе являются:
- стеноз гортани — сужение просвета гортани, что значительно затрудняет дыхание;
- парезы и параличи гортани — нарушение функции голосовых связок со значительными расстройствами голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии — расстройство голоса, сопровождающееся спазмами мышц гортани.
Отсрочку от призыва можно получить с хроническими заболеваниями нижних дыхательных путей со значимыми нарушениями функции наружного дыхания. К ним относятся:
- бронхит — хроническое воспаление бронхов;
- эмфизема — патологическое расширение воздушных пространств легких;
- обструктивная болезнь легких — заболевание, сопровождающееся ограничением воздушного потока в дыхательных путях;
- бронхоэктатическая болезнь — хроническое заболевание, характеризующееся расширением бронхов и нарушением их функции.
Кроме этого, на военную службу не могут призвать мужчину с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.
Следует отметить, что изменения в законодательстве касаются людей с туберкулезом. Ранее клинически излеченный туберкулез или остаточные изменения являлись основанием для ограниченной пригодности к службе. Согласно новым правилам, такие лица могут быть признаны пригодными к службе.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Признать непригодным могут с сердечной недостаточностью или гипертонией, но все зависит от стадии заболевания.