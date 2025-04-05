Укр

Могут ли мобилизовать, если у вас больные легкие

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Заключение медкомиссии
Заключение медкомиссии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть исключения для людей с туберкулезом

Освобождение или отсрочку от мобилизации можно получить из-за серьезных заболеваний. В частности, это касается болезней органов дыхания.

"Телеграф" рассказывает, с какими недугами не мобилизуют. Согласно приказу Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания военнообязанных непригодными к службе являются:

  • стеноз гортани — сужение просвета гортани, что значительно затрудняет дыхание;
  • парезы и параличи гортани — нарушение функции голосовых связок со значительными расстройствами голосообразования и дыхания;
  • тяжелая форма спастической дисфонии — расстройство голоса, сопровождающееся спазмами мышц гортани.

Отсрочку от призыва можно получить с хроническими заболеваниями нижних дыхательных путей со значимыми нарушениями функции наружного дыхания. К ним относятся:

  • бронхит — хроническое воспаление бронхов;
  • эмфизема — патологическое расширение воздушных пространств легких;
  • обструктивная болезнь легких — заболевание, сопровождающееся ограничением воздушного потока в дыхательных путях;
  • бронхоэктатическая болезнь — хроническое заболевание, характеризующееся расширением бронхов и нарушением их функции.

Кроме этого, на военную службу не могут призвать мужчину с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Следует отметить, что изменения в законодательстве касаются людей с туберкулезом. Ранее клинически излеченный туберкулез или остаточные изменения являлись основанием для ограниченной пригодности к службе. Согласно новым правилам, такие лица могут быть признаны пригодными к службе.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Признать непригодным могут с сердечной недостаточностью или гипертонией, но все зависит от стадии заболевания.

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#Мобилизация #Заболевание легких #Хвороби