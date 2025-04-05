Могут ли мобилизовать, если у вас больные легкие

Есть исключения для людей с туберкулезом

Освобождение или отсрочку от мобилизации можно получить из-за серьезных заболеваний. В частности, это касается болезней органов дыхания.

"Телеграф" рассказывает, с какими недугами не мобилизуют. Согласно приказу Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания военнообязанных непригодными к службе являются:

стеноз гортани — сужение просвета гортани, что значительно затрудняет дыхание;

парезы и параличи гортани — нарушение функции голосовых связок со значительными расстройствами голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии — расстройство голоса, сопровождающееся спазмами мышц гортани.

Отсрочку от призыва можно получить с хроническими заболеваниями нижних дыхательных путей со значимыми нарушениями функции наружного дыхания. К ним относятся:

бронхит — хроническое воспаление бронхов;

эмфизема — патологическое расширение воздушных пространств легких;

обструктивная болезнь легких — заболевание, сопровождающееся ограничением воздушного потока в дыхательных путях;

бронхоэктатическая болезнь — хроническое заболевание, характеризующееся расширением бронхов и нарушением их функции.

Кроме этого, на военную службу не могут призвать мужчину с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Следует отметить, что изменения в законодательстве касаются людей с туберкулезом. Ранее клинически излеченный туберкулез или остаточные изменения являлись основанием для ограниченной пригодности к службе. Согласно новым правилам, такие лица могут быть признаны пригодными к службе.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Признать непригодным могут с сердечной недостаточностью или гипертонией, но все зависит от стадии заболевания.